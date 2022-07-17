Віце-прем’єрка Канади Христя Фріланд назвала рішення Оттави передати відремонтовану турбіну Німеччині важким, але правильним

Віце-прем’єрка Канади та міністерка фінансів Христя Фріланд назвала минулотижневе рішення канадського уряду передати Німеччині відремонтовану турбіну Siemens для її використання для газогону Північний потк-1 важким, але правильним, повідомляє канал CNBC.

Рішення канадського уряду зазнало критики з боку українського керівництва. В розмові з журналістами під час телеконференції після зустрічей міністрів фінансів Групи двадцяти на Балі, Фріланд сказала, що розуміє відповідь України, але наполягла, що це було правильне рішення.

Вона додала, що Канада єдина у рішучості підтримувати Україну, але не може самотужки надати країні підтримку, якої вона потребує, зазначивши, що союзникам Україна потрібна єдність.

Фріланд сказала, що Німеччина була чіткою, що її спроможність підтримувати Україну може опинитись під ризиком через трубопровід, оператором якої є російським «Газпром», який знизив поставки газу на 60 відсотків, стверджуючи, що це пов’язано з технічними проблемами через турбіну.

США офіційно підтримали рішення Оттави, що за словами Фріланд, є значним моментом.

Раніше минулого тижня президент України Володимир Зеленським назвав це рішення «абсолютно неприйнятним».

В матеріалі використані джерела CNBC.