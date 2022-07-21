Час-Тайм. Українська економіка: що відбувається із гривнею?
В ефірі Час-Тайм. Нацбанк України скорегував офіційний курс гривні до долара - що це за механізм і що це означає для гривні? Росія починає виснажуватися першою – очільник британської розвідки. Що входить до найновішого пакету військової допомоги, який оголосила сьогодні Велика Британія? Президент США Джо Байден ізолюється у Білому Домі і продовжує виконувати свої обовязки у віддаленому режимі після позитивного тесту на Ковід-19. В Ірпені відновив роботу центр медичної реабілітації NextStep Ukraine. Як гурт "Калуш" допомагає у волонтерському центрі "Допоможи Україні" у Польщі. Перебільшити трагедію, яку переживають українці, не можливо: війна очима американського ілюстратора.
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