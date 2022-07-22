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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Росія починає виснажуватися першою – очільник Мі-6

Студія Вашингтон. Росія починає виснажуватися першою – очільник Мі-6
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Студія Вашингтон. Росія починає виснажуватися першою – очільник Мі-6

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Сьогодні у Студії Вашингтон. Що входить до найновішого пакету військової допомоги, який оголосила Велика Британія? Група американських сенаторів написала листа до очільника Пентагону Ллойда Остіна та голови об‘єднаних штабів генерала Марка Міллі із проханням посилити військову допомогу Україні. Чи активно розглядають в адміністрації цю можливість?

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