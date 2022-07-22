США, Британія слідкуватимуть за виконанням домовленості щодо експорту зерна

Оскільки війна в Україні триває вже п’ятий місяць, а російські напади на цивільні об’єкти відбуваються майже щодня, у США посилюється тиск на адміністрацію президента Джо Байдена, офіційно визнати Росію державою-спонсором тероризму.

Цього тижня, згідно з повідомленням Politico, спікерка Палати представників Ненсі Пелосі написала держсекретарю Ентоні Блінкену, що якщо він не скористається повноваженнями, делегованими йому Конгресом для такого визнання, це зроблять самі законодавці.

Росія вже перебуває під руйнівними санкціями, запровадженими США та багатьма іншими країнами, але офіційне визнання її державою-спонсором тероризму значно підвищить ставки. В сферах, де міжнародні санкції були ретельно скоординовані, статус держави-спонсора тероризму, може призвести до більш суворого режиму покарань, який може застосовуватися до сторін третіх країн, які ведуть бізнес з російськими фізичними особами та компаніями.

Крім того, цей статус позбавить Росії суверенного імунітету в США, що дасть можливість американцям, які постраждали від війни в Україні, подавати цивільні позови проти російського уряду в судах США.

Позиція адміністрації

Пелосі є найвищим за рангом законодавцем, і вона виступає за те, щоб адміністрація вжила заходів. Раніше цього місяця сенатори Ліндсі Грем, республіканець, і Річард Блументаль, демократ, поїхали до Києва, щоб розповісти про законодавчі акти, які вони представили в травні, і які зроблять це призначення офіційним.

Подібний законопроект подали до Палати представників Джо Вілсон, республіканець, і Тед Ліу, демократ.

Однак адміністрація Байдена, схоже, неохоче сприймає цей крок. У минулому речник Держдепу заявив, що існуючий режим санкцій достатній для досягнення цілей адміністрації.

Крім того, статус держави-спонсора тероризму призведе до «вторинних» санкцій, які США повинні будуть застосовувати до осіб і країн за межами США, які ведуть бізнес з Росією. Таке позначення може ускладнити зусилля зі створення широкої коаліції країн, які чинять тиск на Росію з метою припинення її агресії в Україні.

Можливий новий прецедент

Джон Гербст, який був послом США в Україні з 2003 по 2006 роки, сказав Голосу Америки, що, на його думку, немає жодних сумнівів у тому, що Росія відповідяє критеріям спонсора тероризму.

Я вважаю, що насильство, спрямоване проти цивільних осіб з політичними цілями, є одним із визначень тероризму. Якщо це так, то очевидно, що російський уряд проводить політику тероризму

«Я вважаю, що насильство, спрямоване проти цивільних осіб з політичними цілями, є одним із визначень тероризму, — сказав Гербст, нині старший директор Євразійського центру Атлантичної ради. - Якщо це так, то очевидно, що російський уряд проводить політику тероризму».

Однак він зазначив, що в минулому країни, які підпадали під визначення, були щонайбільше державами регіонального значення.

Наразі США вважають чотири країни державами- спонсорами тероризму: Кубу, Іран, Північну Корею та Сирію. У минулому до списку входили Ірак, Лівія, Південний Ємен і Судан, але згодом ці країни зі списку було вилучено.

"Жорский інструмент"

Гербст, який був гучним критиком так званої «повільної та боязкої політики постачання Україні» адміністрації Байдена, сказав, що підтримає визнання Росії державою-спонсором тероризму, але з деякими застереженнями.

"Я підтримую це, але це не мій найвищий пріоритет, - сказав він. - Якби адміністрація була цілком розумною щодо зброї та санкцій, нам це взагалі не було б потрібно. Оскільки це не так, призначення може бути корисним. Але загалом я сам не люблю жорстких інструментів. Я хотів би мати гнучкість."

Інгрід Брунк Вюрт, дослідниця Юридичної школи Вандербільта, погодилася, що санкції, пов’язані зі статусом держави-спонсора тероризму, можуть бути ширшими, ніж це необхідно для подальшого покарання Кремля, враховуючи, що «Росія перебуває під величезним тиском санкцій США».

Крім того, Вюрт сказала, що її турбують можливі наслідки цивільних позовів, поданих американцями проти Росії.

Втрата «розмінної монети»

Теоретично американські позивачі мали б право подати позов з відшкодування збитків проти Росії — збитки, які можуть бути виплачені за рахунок російських активів, які наразі заморожені у фінансових установах США.

У минулому, за її словами, заморожені активи використовувалися як "розмінна монета" в переговорах з ворожими іноземними урядами. Наприклад, вона вказала на звільнення заморожених іранських активів як складової Алжирської угоди 1981 року, яка поклала край довготривалій кризі із заручниками в Ірані.

Якщо ми віддамо гроші, які у нас є, американським позивачам, вони не будуть доступними як розмінна монета проти Росії ... відшкодування збитків американцями зменшить обсяг коштів, доступних для компенсації українському уряду та його громадянам

"Якщо ми віддамо гроші, які у нас є, американським позивачам, вони не будуть доступними як розмінна монета проти Росії", - сказав Вюрт. Крім того, за її словами, оскільки закон надає право подавати позови лише американським громадянам та службовцям уряду США, це означатиме, що відшкодування збитків американцями зменшить обсяг коштів, доступних для компенсації українському уряду та його громадянам.

Вюрт зазначила, що США - не єдина країна, яка тримає заморожені російські активи, і якщо інші наслідуватимуть приклад Сполучених Штатів і дозволять своїм громадянам подавати до суду про відшкодування збитків, це ще більше підірве пул грошей, який може бути використаний для безпосередню допомогу Україні.

Звернення Зеленської

Обговорення подальших дій щодо покарання Росії за агресію проти України відбулося того ж тижня, коли перша леді України Олена Зеленська відвідала Вашингтон і виступила в середу з промовою перед двопартійною групою членів Конгресу США.

Вона сказала, що «неспровокована загарбницька терористична війна» Росії «знищує наш народ», і розповіла історії деяких із незліченної кількості мирних жителів, багато з яких діти, які загинули протягом майже п’яти місяців з початку війни.

«Я прошу зброї — зброї, яка буде використовуватися не для війни на чужій землі, а для захисту свого дому і права на життя в цьому домі, — сказала Зеленська депутатам. - Я прошу системи протиповітряної оборони, щоб ракети не вбивали дітей у візочках, а цілі родини».

На своїй щотижневій прес-конференції в четвер спікерка Палати представників Пелосі високо відзначила промову Зеленської та наголосила, що дії Росії в Україні вийшли за рамки ведення війни, перейшовши межу військових злочинів.

Пелосі засудила "трагедію того, що відбувається з дітьми, жінками та іншими під час цієї війни, як росіяни використовували зґвалтування як зброю війни, хоча це справді є військовим злочином".

Вона стверджувала, що зґвалтування, зокрема відбуваються не через рішення окремих солдатів, а за наказом російських командирів, як засіб «деморалізації» українського народу.

"Конгрес продовжуватиме підтримувати Україну в її боротьбі за захист демократії не лише для власного народу, а й для світу", - сказала Пелосі.