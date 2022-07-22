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Час-Time

Час-Тайм. США оголосили черговий пакет військової допомоги Україні

Час-Тайм. США оголосили черговий пакет військової допомоги Україні
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Час-Тайм. США оголосили черговий пакет військової допомоги Україні

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В ефірі Час-Тайм. У Білому домі відоповіли Голосу Америки чи розглядають США можливість надати Україні ракети більшої дальності або винищувачі. У Конгресі дедалі гучніше лунають заклики до Держдепу США визнати Росію державою-спонсором тероризму. Які відомо деталі угоди, укладеної сьогодні у Стамбулі. Сенаторка-республіканка Джоні Ернст: Вашингтон має зробити усе можливе, аби українські війська перемогли російські, і змусили їх забратися із України. Український театр онлайн: як українські актори продовжують працювати в умовах війни. Як працює перший український військовий шпиталь ветеринарної медицини.

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