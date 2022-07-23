Студія Вашингтон. Угода про розблокування експорту українського зерна
Сьогодні у Студії Вашингтон. 4 додаткові установки HIMARS і сотні бойових дронів - Вашингтон оголосив черговий пакет військової допомоги Україні на загальну суму 270 мільйонів доларів. У Білому домі відоповіли Голосу Америки чи розглядають США можливість надати Україні ракети більшої дальності або винищувачі.
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