Час-Тайм. Деталі нових законопроектів щодо України в Сенаті США

В ефірі Час-Тайм. Міністри енергетики країн ЄС домовились скоротити споживання газу перед зимою. Що означає це рішення та як швидко це може відбутись? Інтерв’ю з сенатором Беном Кардіном – про деталі нових законопроектів, що стосуються України, та реакцію на російські обстріли одеського порту. Міністр закордонних справ Уганди після зустрічі із Лавровим в інтерв’ю Голосу Америки заявив, що вважає розмови про голод в Африці намаганням Заходу втягнути африканські країни у конфлікт між Росією та Україною. Рекордна посуха в Африці, продовольча криза: як виживають бідні африканські громади. Розмова з колишнім тенісистом Сергієм Стаховським – про війну, волонтерську діяльність, допомогу Україні. Як українська громада Сан-Дієго збирає допомогу для України та намагається зберегти увагу американців до повномасштабної війни Росії.