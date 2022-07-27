Студія Вашингтон. Сенатор США – про стратегію допомоги Україні

Сьогодні в Студії Вашингтон. Наприкінці минулого тижня в Сенаті США з’явились нові ініціативи, що стосуються України. Зокрема резолюція щодо визнання дій Росії геноцидом проти українського народу, а також законопроект про створення стратегії США в Чорноморському регіоні. Співавтором обох документів став сенатор Бен Кардін. Інтерв’ю з сенатором про деталі нових законопроектів та реакцію на російські обстріли одеського порту.