Студія Вашингтон. Сенатор США – про стратегію допомоги Україні
Сьогодні в Студії Вашингтон. Наприкінці минулого тижня в Сенаті США з’явились нові ініціативи, що стосуються України. Зокрема резолюція щодо визнання дій Росії геноцидом проти українського народу, а також законопроект про створення стратегії США в Чорноморському регіоні. Співавтором обох документів став сенатор Бен Кардін. Інтерв’ю з сенатором про деталі нових законопроектів та реакцію на російські обстріли одеського порту.
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