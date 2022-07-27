Час-Тайм. Блінкен анонсував розмову з Лавровим. Про що говоритимуть?

В ефірі Час-Тайм. Міністр оборони США Ллойд Остін обговорив з Олексієм Резніковим поставку Україні додаткових систем залпового вогню Хаймарс. Американські ЗМІ повідомляють, що глава Пентагону схвалив лікування українських захисників у військовому госпіталі США в Німеччині. Як на Заході реагують на заяви Лаврова в Африці? Які наративи намагається просувати Росія в Африці та як цьому протистоїть Україна: інтерв’ю із спецпредставником України з питань Близького Сходу та Африки. "Мисливець за нацистами" із Мін'юсту США береться за розслідування воєнних злочинів Росії – коментар. 117 днів пекла та болю: розповідь 88-річного дідуся з Ізюма про життя під час окупації. Як заснована Шоном Пенном благодійна організація допомагає Україні.