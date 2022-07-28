Час-Тайм. Сенат США проголосував за визначення РФ спонсором тероризму

Сенат США підтримав резолюцію, що закликає Державний департамент визнати Росію державою-спонсором тероризму. Американські сенатори коментують значення цього рішення. Ексклюзивне інтерв’ю з сенатором Джимом Рішем: про законодавчі ініціативи та підтримку України в Сенаті. Президент Байден вперше за 4 місяці провів телефонну розмову із лідером КНР Сі Цзіньпінем – подробиці з Білого Дому. У Нью-Йорку стартував Всесвітній кіномарафон українського кіно CinemAid. Український бренд хустинок відкриває представництво у Сан-Франциско.