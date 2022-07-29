Брифінг Голосу Америки. Резолюція Сенату, Лавров в Африці, експорт зерна - підсумки тижня
Брифінг Голосу Америки - наживо. Сенат США проголосував за резолюцію щодо визнання Росії державою-спонсором тероризму. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вирушив в турне Африкою. США відреагували на зобовʼязання Росії щодо зернової угоди - підсумовуємо 23 тиждень повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
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липень 26, 2022
Брифінг Голосу Америки. Чи спрацює угода про експорт зерна?
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