Брифінг Голосу Америки. Резолюція Сенату, Лавров в Африці, експорт зерна - підсумки тижня

Брифінг Голосу Америки - наживо. Сенат США проголосував за резолюцію щодо визнання Росії державою-спонсором тероризму. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вирушив в турне Африкою. США відреагували на зобовʼязання Росії щодо зернової угоди - підсумовуємо 23 тиждень повномасштабного вторгнення Росії в Україну.