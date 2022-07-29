Час-Тайм. Обстріли Оленівки – реакція США

В ефірі Час-Тайм. Держсекретар США Ентоні Блінкен сказав міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову, що Америка буде продовжувати допомагати Україні захищатися від російської агресії. Це була перша телефонна розмова Блінкена та Лаврова з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Економічне падіння: як ситуація у США порівнюється із іншими країнами - і наскільки на це вплинула російська війна проти України? Понад 420 тисяч євро зібрали на допомогу Україні під час благодійного тенісного турніру у Кракові. Чому британські мандрівники-журналісти наважились поїхати в Україну на мотоциклі у розпал повномасштабної війни. Американський співак Five for Fighting записав разом з українським оркестром відеокліп на фоні зруйнованого літака «Мрія» - інтерв'ю.