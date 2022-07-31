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У Байдена знову позитивний тест на COVID-19, хоча він почувається добре
Президент США Джо Байден 30 липня отримав позитивний результат тесту на COVID-19, хоча у нього немає симптомів і він почувається «цілком добре».
За словами лікаря Білого дому доктора Кевіна О’Коннора, Байден, у якого був підтверджений позитивний тест дев’ять днів тому, перебуватиме на ізоляції. Лікар назвав ситуацію рідкісним випадком відкату після лікування противірусним препаратом.
"Друзі, сьогодні я знову отримав позитивний тест на COVID. Це стається з дуже малою кількістю людей. Симптомів у мене нема, але я ізолююсь заради безпеки всіх навколо мене. Я працюю та скоро повернусь для поїздок", - написав у себе в Твіттері президент Байден.
О’Коннор сказав, що у 79-річного Байдена, за останні чотири дні тести на COVID-19 показували негативний результат, відновлювати лікування з огляду на відсутність у нього симптомів хвороби не планують.
Байден раніше описував перебіг у нього хвороби як легкий, з можливістю працювати, і пояснював це вакцинацією та іншими методами лікування.
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Перше судно з зерном може вирушити з України 1 серпня – речник Ердогана
Речник президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана заявив про високі шанси на те, що перший корабель-експортер зерна вирушить з України 1 серпня.
«Якщо всі подробиці будуть завершені до завтра, здається, існує висока вірогідність того, що перше судно вийде з порту завтра, – сказав речник Ібрагім Калин турецькому телеканалу Kanal 7 31 липня. – Ми побачимо, як кораблі залишають порти наступного дня найпізніше».
Раніше цього тижня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова розпочати відвантаження мільйонів тонн зерна, які зберігаються в її південних портах, і чекає на сигнал від партнерів – Туреччини й ООН.
29 липня Міністерство інфраструктури України повідомило, що морські порти «Одеса» і «Чорноморськ» уже завантажили зерно на 17 суден, з яких десять готові до відправлення.
22 липня представники України і представники Росії підписали з ООН і Туреччиною окремі дзеркальні угоди, які спрямовані на розблокування експорту зерна з України на тлі глобальної продовольчої кризи, спричиненої повномасштабним вторгненням РФ на українську територію. Проте наступного дня, 23 липня, Росія атакувала Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу «Калібр».
У Міністерстві закордонних справ України засудили удав по порту Одес і наголосили, що він ставить під сумнів зобов’язання, які взяла на себе Росія, підписавши 22 липня в Стамбулі угоду, що має розблокувати експорт зерна з України.
Спочатку у Росії заперечували причетність до атаки на Одеський порт, але 24 липня російські дипломати і військові визнали, що удар завдала армія РФ,вчергове наполягаючи, що ціллю стали військові об’єкти.
США засудили атаку Росії на Одеський морський порт на наступний день після підписання "зернової угоди" у Стамбулі. Відповідну заяву Держсекретаря Блінкена опублікували 23 липня на сайті Державного департаменту.
«Сполучені Штати рішуче засуджують ракетний удар Росії по українському порту Одеси. Всього через 24 години після підписання угоди щодо відновлення експорту української сільськогосподарської продукції через Чорне море Росія порушила свої зобов’язання, атакувавши історичний порт, з якого за цією домовленістю знову мали б транспортуватись зерно та сільськогосподарська продукція», - йдеться у заяві.
Водночас, 25 липня, адміністраторіка Агентства з міжнародної допомоги США (USAID) Саманта Пауер сказала, що хоча вони сподіваються, що підписана в Стамбулі угода спрацює, у США працюють над "планом Б" для експорту українського зерна. Цей план включає перевезення залізницею, річковим транспортом та автошляхами.
Розслідування CNN: Росія незаконно вивозить золото з Судану, щоб фінансувати війну проти України
Росія створила схеми пограбування багатств Судану, які допомагають їй пережити західні санкції та фінансувати війну проти України, мовиться у розслідуванні телекомпанії CNN.
За оцінками CNN, може йтися про 13,4 мільярда доларів золота, яке вивозилося в обхід митниці – з додатковими потенційно сотнями мільйонів доларів, – втрачених у державних доходах. CNN каже, що не може незалежно перевірити ці цифри.
Команда журналістів-розслідувачів американської телекомпанії CNN провела численні інтерв’ю з високопоставленими посадовцями Судану та США і обробила великий обсяг документів, на підставі яких стверджує, що більшість суданського експорту золота здійснюється контрабандою, яку контролює Росія.
Як пише CNN, російські операції з золотом із Судану почалися в серйозних обсягах в 2014 році після російського вторгнення в Крим, на що Захід відповів низкою санкцій.
Поставки золота виявилися ефективним способом накопичення та передачі багатства, що зміцнювало державну скарбницю Росії та дозволило обходити міжнародні системи фінансового моніторингу.
Операції з вивезення золота здійснювалися військовими літаками через Сирію, пише CNN. Літаки прибували з сирійського портового міста Латакія, де Росія має велику авіабазу. Суданські правоохоронні органи перехопили щонайменше 16 таких рейсів минулого року. У деяких випадках золото перевозилося в коробках, де згори для маскування лежало печиво.
Як пише CNN на своєму сайті, «докази також свідчать про те, що «Росія вступила в змову з військовим керівництвом Судану», що перебуває в міжнародній ізоляції, для того, щоб в обхід суданської держави вивезти золото вартістю у мільярди доларів та позбавляти бідну країну джерела державного доходу.
Понад 30 відсотків жителів Судану стикаються з продовольчою кризою через кліматичні зміни, політичні потрясіння та зростання світових цін на продукти харчування.
За даними ООН з гострою продовольчою безпекою стикаються 15 мільйонів суданців.
Як мовиться у статті, колишні та нинішні офіційні особи США розповіли CNN, що Росія активно підтримала військовий переворот у Судані 2021 року, який повалив перехідний цивільний уряд. Таким чином було завдано нищівного удару продемократичному руху країни, який два роки тому відсторонив від влади президента Омара аль-Башира.
Ця «допомога» охоплює весь спектр від навчання та підтримки розвідки до спільного отримання вигоди від вкраденого в Судані золотаАмериканський урядовець в інтерв'ю CNN
За словами американського урядовця, з яким говорили журналісти CNN, Росія заохотила заколот, щоб зберегти доступ до природних багатств Судану і продовжує допомагати владі військових.
«Ця «допомога» охоплює весь спектр від навчання та підтримки розвідки до спільного отримання вигоди від вкраденого в Судані золота», – цитує CNN американського урядовця, який стежив за розвитком російсько-суданських відносин.
Як кажуть автори розслідування, проведеного у співпраці з лондонським центром «Досьє» Михайла Ходорковського, Росія надає потужну політичну та військову підтримку військовому керівництву Судану, яке жорстоко придушує спроби демократичного руху країни.
У центрі схем стоїть «кухар Путіна»
У центрі схеми між Москвою та військовою хунтою Судану, як з'ясували журналісти CNN, стоїть Євген Пригожин, російський олігарх та довірена особа президента Володимира Путіна.
Пригожина, якого також називають «кухарем Путіна» через те, що йому належить низка престижних ресторанів у Росії, вважають номінальним власником приватної війської компанії «Вагнер», яка діяла на Донеччині у 2014 році і була активною на африканському континенті, поки її частина, за оцінками США, не повернулася для війни з боку Росії проти України у 2022 році.
Український уряд вважає, що вибухи на території колонії в окупованій Оленівці на Донеччині, в результаті яких загинули десятки українських військовополонених, «за особистою командою Пригожина» здійснили «вагнерівці».
Як пише CNN, Пригожин контролює тіньову мережу приватних військових компаній, які пов’язують з імовірними тортурами, масовими вбивствами та грабежами в кількох країнах, де точиться війна, середи них Сирія та Центральноафриканська Республіка (ЦАР). Пригожин, який перебуває під західними санкціями, заперечує зв'язки з групою «Вагнер».
Радянський прапор у суданській пустелі
За допомогою місцевого слідчого, який протягом кількох років співпрацював з CNN, журналістам вдалося встановити координати ключового російського переробного заводу в суданській пустелі. На будинку, про який місцеві жителі казали, що він належить «російській компанії», майорів радянський прапор.
Розслідування встановило, що «принаймні один високопоставлений співробітник групи «Вагнер» – Олександр Сергійович Кузнєцов – протягом останніх років керував операціями в ключових місцях видобутку, обробки та транзиту золота в Судані».
Як пише CNN, Кузнєцов, також відомий за своїми позивними «Ратибор» і «Радимир», Раніше був засуджений за викрадення, воював у сусідній Лівії та командував першою штурмовою та розвідувальною ротою «Вагнера» в 2014 році. Він чотири рази нагороджений російським орденом Мужності і має спільні фотографії з Путіним і Дмитром Уткіним – засновником «Вагнера» – у 2017 році. Європейський Союз запровадив санкції проти Кузнєцова у 2021 році.
Як стверджує CNN, компанія, через яку Росія в особі Пригожина веде операції з Суданом, називається Meroe Gold. Вона перебуває під санкціями США. Це – дочірня компанія M-invest, що належить Пригожину. Ця компанія, як стверджує CNN, спираючись на рахунки, які бачили кореспонденти телеканалу, видобуває золото і одночасно постачає зброю та навчає суданську армію парамілітарні формування.
CNN повідомляє, що телеканал звернувся за коментарем до російського міністерства закордонних справ, міністерства оборони Росії та головної організації групи компаній, якою керує Пригожин, але їм не відповіли.
На початку червня про зв’язки Євгена Пригожина з Суданом писала газета New York Times. За даними газети, група «Вагнера» отримала прибуткові концесії на видобуток корисних копалин у Судані. Потенційно видобуте там золото, за підрахунками газети, могло збільшити золотий запас Кремля на 130 мільярдів доларів і допомогло утримати російський рубль в умовах санкцій.
Протягом останніх кількох тижнів США та ЄС запровадили нові санкції на російське золото, які вони узгодили на зустрічі G7 наприкінці червня.
Росія є другою за величиною країною з видобутку золота у світі. Її експорт золота оцінювався в 15,3 мільярда доларів у 2021 році. На думку експертів, цей захід матиме «великий вплив» на здатність Володимира Путіна фінансувати свої збройні сили та спроби олігархів уникнути наслідків фінансових санкцій завдяки покупці злитків.
Минулого тижня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров перебував в Африці та відвідував Єгипет, Ефіопію, Уганду та Республіку Конго. Як зазначала розвідка Британії, Росія намагалася використати ці візити для того, щоб звинуватити країни Заходу у міжнародній продовольчій кризі. Крім того, Москва хотіла отримати підтримку країн Африки, які залишалися нейтральними щодо російського вторгнення в Україну.
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Санкції стали катастрофою для економіки РФ - дослідження Єльського університету
Санкції мали катастрофічний вплив на російську економіку, вважає професор Єльського університету Джеффрі Сонненфельд.
Про це свідчить дослідження проведене Сонненфельдом разом з командою дослідників на основі вивчення статистики РФ, даних торговельних партнерів Росії, даних про перевезення та інших джерел.
Дослідники дійшли висновку - у Кремля закінчуються гроші, Росія втрачає позиції на ринку енергоресурсів, імпортозаміщення не працює, а бізнес та заможні росіяни покидають країну.
Більше 1000 компаній вийшли, або оголосили про вихід з Росії з лютого, свідчать дані аналітиків, зібрані на основі повідомлень компаній. Це ставить під удар 40% російскої економіки. Інвестиції цих компаній складали більше 600 млрд дол, а кількість робочих місць, які вони створили перевищує 5 мільйонів, зауважують економісти.
Дослідники вказують - торгівля енергоресурсами з Росією значно більш важлива для Росії, ніж для світу. Практично 60% надходжень російського бюджету залежать від продажу енергоресурсів. Поставки російського газу до Європи впали до рекордно малих значень за п'ять місяців, а можливість збільшення поставок на схід, як це декларує Путін, обмежена через відсутність інфраструктури.
У Кремля закінчуються гроші, роблять висновок дослідники. Росія вирачає валютні резерви, до яких має доступ, надзвичайними темпами З близько 600 млрд доларів золотовалютних резервів країни, майже 300 заблоковано за кордоном. З часу повномасштабної агресії, резерви зменшились на 75 млрд дол. Дослідники вказують на заяву російського міністра фінансів Сілуанова, який запропонував витратити третину російського резервного фонду, Національного фонду добробуту, на покриття дефіциту бюджету.
Імпортозаміщення не працює, говорять аналітики, вказуючи, що Росії довелось значно скоротити випуск автомобілів і скасувати низку вимог з безпеки. Росія втрачає доступ до запчастин та високотехнологічних товарів, що обмежує можливість ремонтувати та підтримувати літаки та устаткування, виробляти танки та інші товари.
Різко, більш ніж на 20%, за період з початку агресії, впала роздрібна торгівля і споживання, в порівнянні до цього ж періоду минулого року, вказують науковці, посилаючись на дані "Сбєрбанку" а також інтернет-продаж Yahoo.
Одним із індикаторів того, що росіяни виводять кошти за кордон, за оцінками аналітиків, стало зростання попиту на нерхумість на Близькому Сході. Агенти з нерухомості в Дубаї повідомляють, що їхні надходження від продажу росіянам зібльшились вдвічі, а у декого і втричі.
Після вторгнення Росії до України, десятки країн послідовно проводять політику санкцій щодо Росії. В Росії визнають вплив санкцій на економіку. Зокрема російський президент Путін заявив, про необхідність зважати на ризики для економіки через санкції.
Критика МВФ та дослідників-оптимістів щодо Росії
Єльські дослідники також розкритикували своїх колег за надто оптимістичні прогнози щодо Росії, які базуються на російських даних. Адже, йдеться в дослідженні, статистичні дані, які періодично публікує РФ - все більш фрагментована, неповна і включає здебільшого лише позитивні дані, в той час як негативні відкидаються.
Цього тижня МВФ видав оцінки російської економіки, де зменшив оцінки її цьогорічного падіння до 6%.
Сонненфельд розкритикував фонд за використання російських офіційних даних і вказав, що МВФ "транслює російську пропаганду". У відповіді для ЗМІ, МВФ заявив, що Фонд "не вважає, що на Росію повністю не вплинули санкції", але відзначає "незвично рівень непевності щодо прогнозу".
ООН обіцяє допомогу в розслідуванні, на Заході вимагають відповідальності за «масове вбивство» в Оленівці
ООН обіцяє допомогу Україні у розслідуванні загибелі українських полонених в Оленівці, Червоний Хрест хоче допомагати пораненим.
Організація Об’єднаних Націй у суботу пообіцяла допомогу Україні у розслідувані нападу на в’язницю в Оленівці Донецької області, де загинули десятки українських полонених. Про це повідомив у заяві представник генерального секретаря ООН.
«Щодо нещодавньої трагедії в СІЗО в Оленівці, ми готові направити групу експертів, здатних провести розслідування за згодою сторін, і ми повністю підтримуємо ініціативи Міжнародного Комітету Червоного Хреста ( МКЧХ)», – сказав Фархан Хак, заступник речника Генерального секретаря ООН.
Близько 50-ти українських військовополонених загинули в п'ятницю, коли в'язниця була зруйнована ракетним ударом. Україна звинувачує у вбивстві Росію, у Росії покладають вину на Збройні сили України. Незалежних даних про вибухи на цей момент немає.
Червоний Хрест обіцяє допомогу пораненим
Червоний Хрест заявив, що він звернувся за дозволом отримати доступ до місця загибелі українських в’язнів. Але в заяві не йдеться про те, що гуманітарна організація хоче займатися з’ясуванням обставин загибелі полонених.
Нашим пріоритетом зараз є забезпечення того, щоб поранені отримували життєво необхідну допомогу та щоб з тілами вбитих, поводилися гідноЗаява Червоного Хреста
Як сказано в заяві Червого Хреста, його представники хочуть визначити, як допомогти живим і пораненим. «Нашим пріоритетом зараз є забезпечення того, щоб поранені отримували життєво необхідну допомогу та щоб з тілами вбитих, поводилися гідно», – йдеться в заяві Червоного Хреста.
Представники українського Міністерства оборони заявиили, що Росія має надати списки загиблих і поранених внаслідок вибуху в Оленівці.
Там повідомили, що одразу після появи інформації про вбивство українських полонених, які утримувалися в колонії Оленівки, координаційний штаб, що займається справами полонених, звернувся до представників Росії з вимогою надати списки всіх загиблих і поранених.
«Міжнародний комітет Червоного Хреста та Організація об’єднаних націй, які виступали гарантами збереження життя та здоров’я українських військовополонених, мають негайно ініціювати міжнародне розслідування злочину та домагатися покарання всіх причетних», – ідеться у заяві.
Західні політики вимагають відповідальності для винних у «масовому вбивстві» в Оленівці
Державний секретар США Ентоні Блінкен у телефонній розмові з з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою наголосив, що Сполучені Штати робитимуть усе для того, щоб винні у загибелі військовополонених в Оленівці були притянуті до відповідальності.
«Держсекретар підтвердив зобов’язання США притягнути Росію до відповідальності за звірства, вчинені її військовими проти народу України», – цитує слова Ентоні Блінкена заяваречника Державного департаменту.
Конгресмен від Штату Пенсильванія, республіканець Браян Фітцпатрік сказав в інтерв’ю «Голосу Америки», що Росія є «спонсором тероризму» та «вбивчим терористичним режимом, який взагалі не зважає на людське життя».
Президент Естонії Алар Каріс заявив у твітері, що «масове вбивство» в Оленівці «є ще одним доказом того, що Росії байдужі людські життя та міжнародне право».
«Рішуче засуджуємо масове вбивство в Оленівській виправній колонії. Цей абсолютно жахливий обстріл є недоступний для людського розуміння і є ще одним доказом того, що Росії не байдужі людські життя чи міжнародне право, а вона продовжує здійснювати військові злочини», – написав естонський лідер у мережі Twitter.
Президентка Молдови Майя Санду написала у Twitter, що вона «приголомшена і нажахана вбивством Росією військовополонених в Оленівській виправній колонії».
«Ця невиправдана війна проти України є грубим порушенням міжнародного права та прав людини. Ми рішуче засуджуємо його дії та закликаємо до міжнародного розслідування та застосування санкцій», – написала лідерка Молдови.
Посолка Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс закликала до міжнародного розслідування подій в Оленівці, які, на її думку, можуть бути частиною моделі «військових злочинів, які безкарно скоюються на окупованому Сході».
«Оленівка потребує розслідування. Це виглядає як частина все більш тривожної моделі найгірших видів порушень прав людини та, можливо, військових злочинів, які безкарно скоюються на окупованому Сході», – написала у Twitter амбасадорка Британії.
Тим часом посольство Росії у Великій Британії опублікувало твіт, в якому написало, що бійців полку «Азов» потрібно було навіть не розстрілати, а повіcити, бо вони «заслуговують на принизливу смерть».
Twitter приховав це повідомлення російського посольства, пояснивши, що воно «містить мову ненависті», але його можна прочитати у мережі.
Спікер українського Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко прокоментував слова російського посольства у Великій Британії, сказавши, що «між російськими дипломатами і російськими солдатами немає різниці».
«Прочитайте це, коли вам кажуть, що Росію не можна ізолювати», – написав Ніколенко у Twitter, навівши зображення твіта посольства.
За словами Ніколенка, цей твіт доводить, що російські дипломати є «співучасниками воєнних злочинів».
«Немає різниці між російськими дипломатами, які закликають до розстрілу українських військовополонених, і російськими військами, які роблять це в Оленівці. Усі вони є співучасниками цих воєнних злочинів і повинні відповідати», – написав речник МЗС України.
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