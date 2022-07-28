Найбільша економіка світу, США, реєструє падіння. В Білому домі говорять про "повернення до стійкого росту"

Найбільша економіка світу, США, реєструє падіння другий квартал поспіль. В другому кварталі падіння реального ВВП склало 0,2% в порівнянні до попереднього кварталу - після падіння на 0,4% в першому кварталі, відповідно.

Політики у США дискутують, чи означає це падіння, що США увійшли в рецесію.

В Білому домі заперечують, що падіння економіки впродовж двох кварталів означає рецесію, і говорять про ймовірний "перехід від швидкого минулорічного зростання до більш стійкого і стабільного росту" йдеться в записці Білого дому, виданій перед оприлюдненням статистичних даних щодо ВВП.

Визначення про те, чи перебувають США в рецесіх надає Національне бюро економічних досліджень (NBER) - незалежна організація. В уряді США вказують - надаючи оцінки щодо рецесії, NBER розглядає більш цілісну картину, включаючи стан ринку праці, витрати підприємств, розвиток промисловості та доходи, вказують в уряді США.

В опозиційній Республіканській партії звинувачують Білий дім у "запереченні реальності". Сенатор-республіканець Тед Круз назвав позицію Білого дому "пропагандою" і заявив, що рішення NBER щодо рецесії завжди включали аргумент про два квартали падіння економіки поспіль.

Те, що темпи скорочення уповільнились, вказує на підготовку до відновлення зростання з більш низькою інфляцією, кажуть в адміністрації США. "Хоча ми бачимо ознаки уповільнення економіки, воно йде в напрямку до позитивного зростання з меншою інфляцією", - наводить Reuters слова високопосадовця адміністрації.

Саме інфляція, яка у США досягла найвищих показників за десятиліття, є однією із основних проблем, що турбує американців. Президент США Джо Байден пов'язував прискорення росту цін на продовольство та бензин із війною Росії проти України.

Щоб вгамувати зростання цін, Федеральний резерв США напередодні різко підвищив відсоткову ставку. Також в Конгресі США домовились про пакет потужних ініціатив із стримування зростання цін. Домовленість підтримав президент США Джо Байден.

Цього тижня МВФ озвучив "похмурий та непевний прогноз" для економіки світу і погіршив оцінки світового економічного зростання, включно з оцінками для найбільших економік світу: США, Китаю та Європи.

Інфляція в світі може ще прискоритись, йдеться у звіті Фонду, якщо Росія повністю зупинить поставки газу до Європи. Такий сценарій аналітики розглядають в контексті російської війни в Україні.

"Прогнози для світової економіки, що все ще потерпає від пандемії та російського вторгнення в Україну, все більш похмурі і непевні", - йдеться в звіті МВФ. Фонд зменшив прогнози світового економічного зростання до 3,2% цього року, що на 0,4 в.п. менше, ніж Фонд прогнозував у квітні.

МВФ прогнозує зростання економіки у США на 2,3% цього року та 1% наступного, на тлі високої інфляції та більш жорсткої антиіфляційної політики Федерального резерву, яка може стримати зростання економіки.

Інфляція в світі може ще прискоритись, йдеться у звіті Фонду, якщо Росія повністю зупинить поставки газу до Європи. Такий сценарій аналітики розглядають в контексті російської війни в Україні.