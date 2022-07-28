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Найбільша економіка світу, США, реєструє падіння. В Білому домі говорять про "повернення до стійкого росту"
Найбільша економіка світу, США, реєструє падіння другий квартал поспіль. В другому кварталі падіння реального ВВП склало 0,2% в порівнянні до попереднього кварталу - після падіння на 0,4% в першому кварталі, відповідно.
Політики у США дискутують, чи означає це падіння, що США увійшли в рецесію.
В Білому домі заперечують, що падіння економіки впродовж двох кварталів означає рецесію, і говорять про ймовірний "перехід від швидкого минулорічного зростання до більш стійкого і стабільного росту" йдеться в записці Білого дому, виданій перед оприлюдненням статистичних даних щодо ВВП.
Визначення про те, чи перебувають США в рецесіх надає Національне бюро економічних досліджень (NBER) - незалежна організація. В уряді США вказують - надаючи оцінки щодо рецесії, NBER розглядає більш цілісну картину, включаючи стан ринку праці, витрати підприємств, розвиток промисловості та доходи, вказують в уряді США.
В опозиційній Республіканській партії звинувачують Білий дім у "запереченні реальності". Сенатор-республіканець Тед Круз назвав позицію Білого дому "пропагандою" і заявив, що рішення NBER щодо рецесії завжди включали аргумент про два квартали падіння економіки поспіль.
Те, що темпи скорочення уповільнились, вказує на підготовку до відновлення зростання з більш низькою інфляцією, кажуть в адміністрації США. "Хоча ми бачимо ознаки уповільнення економіки, воно йде в напрямку до позитивного зростання з меншою інфляцією", - наводить Reuters слова високопосадовця адміністрації.
Саме інфляція, яка у США досягла найвищих показників за десятиліття, є однією із основних проблем, що турбує американців. Президент США Джо Байден пов'язував прискорення росту цін на продовольство та бензин із війною Росії проти України.
Щоб вгамувати зростання цін, Федеральний резерв США напередодні різко підвищив відсоткову ставку. Також в Конгресі США домовились про пакет потужних ініціатив із стримування зростання цін. Домовленість підтримав президент США Джо Байден.
Цього тижня МВФ озвучив "похмурий та непевний прогноз" для економіки світу і погіршив оцінки світового економічного зростання, включно з оцінками для найбільших економік світу: США, Китаю та Європи.
Інфляція в світі може ще прискоритись, йдеться у звіті Фонду, якщо Росія повністю зупинить поставки газу до Європи. Такий сценарій аналітики розглядають в контексті російської війни в Україні.
"Прогнози для світової економіки, що все ще потерпає від пандемії та російського вторгнення в Україну, все більш похмурі і непевні", - йдеться в звіті МВФ. Фонд зменшив прогнози світового економічного зростання до 3,2% цього року, що на 0,4 в.п. менше, ніж Фонд прогнозував у квітні.
МВФ прогнозує зростання економіки у США на 2,3% цього року та 1% наступного, на тлі високої інфляції та більш жорсткої антиіфляційної політики Федерального резерву, яка може стримати зростання економіки.
Інфляція в світі може ще прискоритись, йдеться у звіті Фонду, якщо Росія повністю зупинить поставки газу до Європи. Такий сценарій аналітики розглядають в контексті російської війни в Україні.
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Як заснована Шоном Пенном благодійна організація допомагає Україні. Інтерв'ю
Заснована актором Шоном Пенном благодійна організація CORE. Вона працює в зонах конфліктів та стихійних лих вже 12 років. В Україну прийшли з початку повномасштабного вторгнення - в перші тижні бойових дій там була і співзасновниця організації Енн Лі.
Сенат США підтримав резолюцію щодо визнання РФ спонсоркою тероризму
Сенат Сполучених Штатів у середу ввечері одноголосно схвалив резолюцію, яка закликає держсекретаря Ентоні Блінкена визнати Росію державою, яка спонсорує тероризм. У першій частині документу наводяться підстави цього рішення, які вказують на дії Російської Федерації, які можуть бути кваліфіковані як спонсорство тероризму не лише в Україні, а й в Чечні, Сирії, Грузії, в середині країни та навколо світу.
"Оскільки, за вказівкою президента Володимира Путіна, уряд Російської Федерації сприяв і продовжує сприяти актам міжнародного тероризму проти політичних опонентів і національних держав;
Оскільки повідомлялося, що в лютому 2022 року понад 400 російських найманців з групи Вагнера були направлені до Києва з наказом Кремля вбити президента Володимира Зеленського та членів уряду України;
Оскільки за вказівкою Президента Путіна Російська Федерація керувала та санкціонувала невибіркові обстріли цивільних позицій в Чечні, Грузії, Сирії та Україні, що призвело до загибелі незліченної кількості невинних чоловіків, жінок і дітей;
Оскільки збройні сили Російської Федерації вчиняли численні безсудні страти невинних цивільних осіб і намагалися прикрити свої звірства масовими могилами по всій Україні", - зокрема, йдеться у резолюції.
У резолютивній частині документу Сенат заявляє, що «розглядає дії уряду Російської Федерації за вказівкою президента Володимира Путіна як спонсорство терористичних актів» і закликає Державного секретаря визнати Росію державою-спонсором тероризму.
Нагадаємо, що резолюцію із закликом до Держсекретаря Ентоні Блінкена визнати Росію державою-спонсором тероризму було зареєстровано в Сенаті США 10-го травня, 2022-го року. Співавторами документу стали сенатори від обох партій, демократ Річард Блументаль та республіканець Ліндсі Грем.
12-го травня подібну резолюцію представили в Палаті представників США. Її авторами стали конгресмени - республіканець Джо Вілсон та демократ Тед Лі. Обидва є членами Комітету Палати представників із закордонних справ Очікується, що наступним кроком буде голосування в Палаті представників.
Нагадаємо, що Конгрес як законодавча гілка влади не може визнати РФ державою спонсоркою тероризму. Такі повноваження закріплені за виконавчою гілкою влади, до якої належить Держдепартамент.
За словами співголови комітету із міжнародних відносин, сенатора-республіканця Джеймса Ріша, вплив цієї резолюції також підсилить інша резолюція про визнання дій РФ в Україні геноцидом, співавтором якої є сам Ріш.
"Вона допоможе нам просувати інші законодавчі акти, які насправді "кусаються", наприклад, як резолюція щодо визнання РФ державою-спонсоркою тероризму та подібні законодавчі ініціативи. Звичайно, що резолюція про геноцид йде разом з ними. Вона підкреслює наші наміри, вона зміцнює їх. Вона зробить наші заклики значно сильнішим", - сказав Ріш в ексклюзивному коментарі для Голосу Америки.
Співавтор резолюції про геноцид, співголова Гельсінської комісії США, сенатор-демократ Бен Кардін сказав в інтерв’ю Голосу Америки, що в Конгресі існує двопартійна підтримка цієї резолюції.
«Виходячи із риторики яку озвучує президент Байден, адміністрація США також підтримує цю позицію. Тому ми налаштовані оптимістично: ми будемо говорити єдиним голосом у Конгресі Сполучених Штатів. І повинен вам сказати, що я спілкувався з нашими європейськими союзниками, а також із союзниками з інших країн, і думаю, що є широке міжнародне визнання того, що дії Путіна вимагають міжнародної відповідальності», - зазначив він.
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- Голос Америки
"Цей день набув особливого значення". Україну вітають з Днем державності
Цього року Україна вперше відзначає День державності. Встановлений указом президента, цей день також співпадає з Днем Хрещення Київської Русі-України.
Цього ранку українські ЗСУ повідомили про ракетні обстріли Росією території України. Від обстрілів на території Київщини постраждало щонайменше п'ять цивільних, повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.
Президент України Володимир Зеленський розмістив відеопривітання з Днем Державності в соцмедіа і у своєму дописі в Telegram, зазначивши: "Неспокійний ранок. Знову – ракетний терор. Ми не здамося. Не опустимо рук. Нас не залякати. Україна – самостійна, вільна, неподільна держава. І буде такою завжди".
Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс вказала, що День Державності "набуває особливого значення як для України, так і для вільного світу" зараз, "коли Росія веде огидну війну проти України". Вона запевнила, що Британія завжди буде стояти пліч-о-пліч з Україною.
Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен, спілкуючись з пресою в Державному департаменті США наголосив на підтримці України з боку США і вказав на зневагу, яку російський президент Путін виявляє до української державності.
"Президент Путін мав намір завоювати країну. Він не досяг цієї мети. Україна не була і не буде завойована. Вона залишиться суверенною та незалежною, і Сполучені Штати залишаються разом з Україною", - заявив він.
"Президент Путін переконаний, що Україна - не незалежна країна, а належить Росії", - додав Блінкен.
Святкування Дня державності в Києві відвідує президент Литви Гітанас Науседа. Він ивступив із промовою у Верховній Раді.
Науседа відзначив "надзвичайну хоробрість українців". "Литовці завжди підтримуватимуть вас! Україна переможе! Україна буде в ЄС!" - написав посадовець у Twitter.
- Голос Америки
Росія, ймовірно, втратила в Україні близько 75 тисяч військових, повідомила на закритому брифінгу адміністрація Байдена – ЗМІ
Понад 75 000 російських військових були вбиті або поранені, за оцінкою адміністрації президента США Джо Байдена, повідомляє у середу 27 липня газета New York Times (NYT).
Газета посилається на інформацію американського законодавця, який був присутній на брифінгу адміністрації для представників дипломатичного та безпекових відомств США.
Раніше у середу кореспондент CNN повідомив у твітері, що цю цифру представники адмтністрації озвучили на секретному брифінгу в Палаті представників.
«Представники адміністрації Байдена сьогодні на закритому брифінгу заявили законодавцям Палати представників, що під час війни в Україні було вбито або поранено понад 75 000 росіян», – написав журналіст CNN Маршал Коен.
Законодавець, на якого посилається NYT, нещодавно відвідав Україну. Він підтвердив у розмові з газетою, що оцінка з’явилася на брифінгу за участю Державного департаменту, Міністерства оборони, Об’єднаного комітету начальників штабів і Офісу директора національної розвідки.
Ще тиждень тому агентство Reuters повідомляло, що директор ЦРУ Вільям Бернс озвучив оцінки Сполучених Штатів, згідно з якими російські втрати в Україні досягли приблизно 15 тисяч убитих і, можливо, 45 тисяч поранених.
Як зауважує газета, нова оцінка російських втрат в Україні значно перевищує попередні оцінки США і є приголомшливою, бо вона означає, що Росія могла втратити, загиблими або пораненими, майже половину всієї чисельності війська, яке брало участь у широкомасштабному вторгненні, пише NYT.
Західні експерти вважали, що у нападі на Україну на початку війни брало участь 150 тисяч російських військових.
Як кажуть представники Пентагону, втрата лише 10 відсотків військової сили, включаючи вбитих і поранених, робить підрозділ небоєздатним. Такі втрати також позначаються на моральному стані та згуртованості військової частини, мовиться у повідомленні NYT.
Обидві країни, Україна та Росія, не повідомляють про кількість своїх втрат і вони зацікавлені в заниженні інформації про втрати на полі бою, каже газета. Росія намагається зберегти свій внутрішній наратив успіху, а Україна – щоб зберегти бойовий дух.
У відеозверненні до українців у вівторок президент України Володимир Зеленський назвав українську оцінку ймовірних російських втрат убитими солдатами.
За словами Зеленського, майже 40 тисяч російських військовослужбовців було вбито з моменту початку вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Він додав, що поранених було ще «десятки тисяч».
Ця заява, як пише NYT, в широкому сенсі узгоджується з оцінкою США про загальну кількість втрат росіян приблизно – в 75 000 осіб.
Промова Зеленського прозвучала в той момент, коли українські війська продовжують контрнаступ, який, як він сподівається, змінить хід війни. З іншого боку, військові експерти вказують на. те, що наступаючи армія несе значно більші втрати, ніж та, що обороняється.
Нещодавно представники адміністрації президента України Володимира Зеленського заявляли, що втрати українських військових зараз становлять від 100 до 200 осіб на день.
Уже в перші тижні війни американські офіційні особи вважали, що втрати Росії в Україні перевищували 7 тисяч убитими – це більше, ніж кількість американських військових, які загинули за 20 років війни в Іраку та Афганістані разом узятих.
Росія приблизно в той самий час повідомляла про 1351 вбитого в Україні. А президент України Володимир Зеленський у березні заявив, що приблизно 1300 українських військових було вбито.
Як пише NYT, у травні Україна повідомила, що в Україні було вбито 30 тисяч російських солдатів, але цю цифру було неможливо незалежно перевірити. Британська розвідка тоді ж оцінила приблизні втрати Росії вдвічі менше.
У написаннні матеріалу було використано повідомлення NYT, CNN, Reuters, Newsweek.
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