Байден все ще має позитивний тест на COVID і продовжує дистанційно працювати з резиденції Білого дому

Європейський Союз привітав відправлення першого корабля з українським зерном з порту у Чорному морі, з початку повномасштабної війни Росії проти України в лютому 2022 року. Про це 1 серпня заявив речник ЄС із закордонних справ Пітер Стано.

Це перший крок до пом’якшення глобальної продовольчої кризи, яка була посилена незаконною агресією Росії проти України

«Європейський Союз вітає вихід першого комерційного судна з Одеського порту після підписання Чорноморської ініціативи щодо зерна 22 липня, після місяців блокування Росією та після того, як Росія націлилась фактично на цей самий порт через день після підписання угоди», - заявив речник ЄС із закордонних справ.

За словами Пітера Стано, відправлення першого корабля з українським зерном з Одеси – важливий крок до полегшення глобальної продовольчої кризи.

«Це перший крок до пом’якшення глобальної продовольчої кризи, яка була посилена незаконною агресією Росії проти України та блокуванням українських портів на додаток до мінування та знищення полів в Україні, знищення елеваторів, спалення зерна і пшениці, чи крадіжки та спроби продати це зерно від імені Росії», - заявив речник ЄС із закордонних справ Пітер Стано.

За словами Стано, негативні наслідки агресії Росії проти України впливають на найуразливіші верстви населення Африки, Азії та Близького Сходу.

Нагадаємо, що відправлення першого корабля з українським зерном з порту у Чорному морі привітав і генеральний секретар ООН. Гутерріш переконаний, що ця подія є першим результатом Чорноморської зернової ініціативи. Відповідну угоду підписали окремо Росія та Україна за ООН та Туреччиною. Домовленість, сподіваються в ООН, дозволить вивезти понад 20 мільйонів тонн зерна з трьох українських морських портів, заблокованих після вторгнення Росії 24 лютого 2022 року. Угода передбачає, що Росія та Україна нададуть «максимальні гарантії» для кораблів, які проходитимуть до українських портів – Одеси, Чорноморська та Южного через Чорне море.

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