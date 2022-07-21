Як президент Байден переносить COVID та як його лікують - Білий дім розповів подробиці

Президент США Джо Байден відчуває незначні симптоми та працює дистанційно, розповіли на брифінгу речниця Білого дому Карін Жан-П'єр та координатор Білого дому із боротьби з пандемію COVID Др. Ашіш Джа. Президент отримав позитивний тест на COVID вранці в четвер, 21 липня. Перша леді США Джилл Байден, повідомила у четвер, що має негативний результат тесту.

Білий дім опублікував довідку лікаря Байдена Кевіна О’Коннера, який повідомив, що вірус у президента був виявлений під час тестування, яке президент проходить періодично (але не щоденно).

У розмові із лікарем Байден, якому 79 років, сказав, що він має легкі симптоми - нежить, втому та нечастий сухий кашель, який почався вчора. Лікар виписав йому антивірусний препарат PAXLOVID, курс лікування якого, як пояснили на брифінгу, триває п’ять діб.

«Президент повністю вакцинований і отримав два бустери, отже я очікую, що препарат матимемо на нього позитивний ефект, як у випадку більшості пацієнтів, які мають максимальний захист», - йдеться у листі.

У 21-секундному ролику, опублікованому на сторінці президента в Твіттері, Байден говорить, що «почувається добре» та «виконує багато роботи» і буде й далі виконувати свої обов’язки.

Під час брифінгу Др. Джа сказав, що рівень кисню в крові Байдена залишається в нормі. Він підкреслив, що через високий рівень імунітету в результаті щеплення та те, що лікування потужним препаратом розпочалося негайно, ризик, що в президента розвинеться серйозна хвороба, є значно меншим.

«Це нагадування причин того, чому ми всі так важко працювали, - аби переконатися, що кожен американець має той самий рівень захисту, який є в президента», - наголосив координатор Білого дому із боротьби з пандемію COVID.

Він закликав усіх американців у віці понад 50 років, які не мали щеплення від COVID в 2022-му році, це зробити.

Речниця Білого дому розповіла, що у четвер президент працював дистанційно, зокрема провівши розмови із кількома членами його адміністрації, представниками Конгресу та дипломатами.

Наразі, сказали під час брифінгу, Білий дім встановлює та зв’язується з особами, які вважаються «близьким контактом».

Перша леді України Олена Зеленська зустрічалася із Джо Байденом та його дружиною у вівторок, 19 липня. У Білому домі повідомляли, що саме того дня президент США зробив тест на COVID і мав негативний результат.

В Офісі президента України надали інформацію, що Олена Зеленська та усі, хто її супроводжував, зробили тест на COVID перед зустріччю з Байденами, який був негативний. Після отримання звістки, що у президента США виявили вірус, Зеленська, яка двічі вакцинована та отримала бустерну дозу, зробить ще один тест, йдеться у повідомленні Офісу українського президента у фейсбук.

Протягом останніх тижнів кількість випадків інфікування COVID у США почала зростати після тривалого періоду уповільнення поширення вірусу. За словами Др. Джа, це відбувається тому, що зараз у США домінує варіанту BA.5, який легко передається, - його виявляють в 70-80% американців, що мали позитивний результат тесту на COVID.

На те, щоб встановити, який саме варіант вірусу в президента США, може піти кілька днів, сказав Джа. Байден повернеться до звичайного режиму праці, коли отримає негативний результат тесту, повідомили у Білому домі.