Студія Вашингтон.Ініціативи в США щодо визнання РФ спонсором тероризму
Сьогодні в Студії Вашингтон. Американські законодавці представили законопроект, мета якого - визнати Росію державою-спонсором тероризму. Ініціатори законодавства, серед яких як демократи, так і республіканці, кажуть: хочуть використати усі можливі важелі, аби зупинити жорстоку російську агресію в Україні. Це, наразі, найбільш агресивний вияв тиску Конгресу на адміністрацію Байдена, яка і має повноваження внести Росію до списку країн-спонсорів тероризму. Раніше Сенат схвалив резолюцію, яка закликає Державний департамент зробити таке визначення.
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