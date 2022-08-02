Студія Вашингтон.Ініціативи в США щодо визнання РФ спонсором тероризму

Сьогодні в Студії Вашингтон. Американські законодавці представили законопроект, мета якого - визнати Росію державою-спонсором тероризму. Ініціатори законодавства, серед яких як демократи, так і республіканці, кажуть: хочуть використати усі можливі важелі, аби зупинити жорстоку російську агресію в Україні. Це, наразі, найбільш агресивний вияв тиску Конгресу на адміністрацію Байдена, яка і має повноваження внести Росію до списку країн-спонсорів тероризму. Раніше Сенат схвалив резолюцію, яка закликає Державний департамент зробити таке визначення.