Час-Тайм. Пелосі прибула до Тайваню – реакції та значення цього візиту

В ефірі Час-Тайм. Спікерка Палати Представників Конгресу США Ненсі Пелосі прибула до Тайваню. Говоримо про значення цього візиту для Тайваню, американсько-китайських відносин, та для України. США розширили санкції проти Росії та російських еліт. Який вплив західні санкції вже здійснили на російську економіку – дослідження. Чому потрібен Вищий суд з воєнних злочинів в Україні, яким буде механізм обвинувачення, як він буде інтегрований в українську систему правосуддя та кого він буде судити - інтерв’ю з доктором юридичних наук, співзасновником та президентом юридичної компанії PILPG Полом Вільямсом.