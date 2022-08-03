Час-Тайм. Америка підтримує Тайвань, - Ненсі Пелосі. Результати візиту

В ефірі Час-Тайм. Спікерка Палати Представників Ненсі Пелосі завершила свій візит до Тайваню, який тривав менше доби, але прикув увагу всього світу. Детально про результати і значення цього візиту, а також реакції в США та Європі. Представники ЛГБТ-спільноти, які зараз на фронті кажуть: захищаючи країну, самі достатнього захисту від держави не отримують. Руйнівні наслідки російського вторгнення в Україну відчули на собі мільйони родин, серед них - і американські сім’ї, які зараз у процесі усиновлення українських сиріт. Мікрогранти від американської громадської організації Nova Ukraine: як це працює, і що потрібно, аби отримати грант.