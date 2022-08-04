Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News

Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Візит Пелосі до Тайваню – підсумки, реакції

Студія Вашингтон. Візит Пелосі до Тайваню – підсумки, реакції
Embed
Студія Вашингтон. Візит Пелосі до Тайваню – підсумки, реакції

No media source currently available

0:00 0:04:59 0:00
Direct link

Сьогодні в Студії Вашингтон. Ненсі Пелосі завершила свій візит до Тайваню. За його результатами законодавиця видала заяву, в якій наголосила: "Візит нашої конгресової делегації має сприйматися як потужна заява, що Америка підтримує Тайвань. Ми приїхали, аби почути, повчитися і продемонструвати підтримку народу Тайваню, який збудував процвітаючу демократію".

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG