Після ратифікації США вступу Швеції та Фінляндії в НАТО - увага на Туреччині

Сенат США 3 серпня проголосував за ратифікацію рішень про вступ в НАТО Швеції та Фінляндії, що стало важливим кроком у розширенні оборонного Північноатлантичного альянсу на тлі війни Росії в Україні. Президент Байден привітав голосування і заявив, що підпише ратифікацію без зволікань.

Швеція та Фінляндія заявили, що були вимушені переглянути свою тривалу політику позаблоковості після того, як російське вторгнення в Україну 24 лютого підтвердило більшу готовність Москви застосовувати військову силу щодо сусідів.

Угоду про вступ двох країн до альянсу швидко ратифікували вже понад 20 з 30 членів альянсу і вважають, що процес має завершитися до кінця року.

Сьогоднішнє голосування показує, що наш альянс міцніший ніж будь-коли.

Тепер значна увага буде зосереджена на Туреччині, президент якої Реджеп Таїп Ердоган раніше заявляв про заперечення стосовно Стокгольма й Гельсінкі.

На саміті НАТО у Мадриді у червні Туреччина після гучних застережень погодилася підтримати запрошення Швеції та Фінляндії до альянсу, але Ердоган зауважив, що остаточна згода Анкари залежатиме від виконання тими двома країнами низки турецьких вимог.

Турецький президент вимагає зокрема, щоб шведська та фінська влада жорсткіше діяла проти курдських активістів, які знайшли притулок у тих країнах.

Туреччина називає курдських активістів та інших опонентів уряду терористами і вимагає, щоб їх позбавили права на політичний притулок.

«Я побоююсь, що драма ще не закінчилася», - написав з цього приводу у Твіттері колишній шведський прем’єр-міністр Карл Більдт, який зараз є активним коментатором міжнародної політики.

Більдт також назвав «вражаючим і заспокійливим» те, що 95 американських сенаторів голосували за і лише один - проти.

Єднання демократів та республіканців, окрім одного

У США наголошують, що голосування в Сенаті стало рідкісним виявом єднання представників суперницьких партій.

«Путін спробував використовувати свою війну в Україні, щоб розколоти Захід. Натомість сьогоднішнє голосування показує, що наш альянс міцніший ніж будь-коли», - заявив Чак Шумер, який очолює більшу фракцію сенаторів від Демократичної партії.

Мітч Макконнелл, очільник республіканців Сенату, сказав, що нема сумнівів у тому «що залучення цих двох міцних демократичних країн з сучасними економіками і потужними сумісними арміями лише посилить найуспішніший військовий альянс в історії людства».

Єдиний сенатор, який голосував проти, Джош Говлі, республіканець від штату Міссурі, доводив, що США зараз повинні менше витрачати зусиль у Європі.

«Наш найбільший закордонний суперник в Азії. І коли йдеться про протидію тому супернику, то ми відстаємо. Я веду мову, звичайно ж, про Китай. Комуністичний уряд Пекіна застосовує політику імперіалізму. Він хоче панувати над сусідами і диктувати вільним країнам. Він розширює свою потугу за кожної нагоди. І це включає потугу над США», - сказав сенатор.

Американське агентство Associated Рress вказує, що Джош Говлі «часто стає на позиції найзапекліших прихильників колишнього президента Дональда Трампа».

Трамп був відомий скептицизмом щодо участі США в міжнародних організаціях та угодах і критикував НАТО, звинувачуючи деяких союзників у тому, що вони мають гарантії безпеки за рахунок Америки.

Сенат США окремо одноголосно схвалив поправку від сенатора республіканця Дена Саллівана з наголошуванням вимоги до членів альянсу, щоб вони виділяли принаймні 2% ВВП на оборону.