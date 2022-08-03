Крайнім правим і лівим Європи не подобаються ні санкції щодо Росії, ні допомога Україні

Представники європейських політичних сил на протилежних кінцях політичного спектру закликають уряди відмовитися від санкцій щодо Росії і кажуть, що Україні не треба допомагати зброєю.

В той час як європейські уряди готуються до зимового загострення енергетичної кризи, спричиненої зокрема різким скороченням газопостачання з Росії, промосковські діячі стверджують, що та криза показує шкідливість санкцій.

Ті санкції не приносять жодної користі...

Європейський Союз, попри заклики України, так і не запровадив санкції щодо російського газу, хоча європейці вирішили відмовитися від імпорту російського вугілля та майже всієї нафти.

Але Москва, пославшись на технічні причини, за останні місяці різко скоротила постачання газу до найбільшого споживача - Німеччини і повністю припинила продавати його Фінляндії, Польщі та Болгарії.

Світове зростання цін на нафту й газ спричинило у Європі різке подорожчання енергії та пального.

Марін Ле Пен, яка цієї весни у Франції програла Еммануелю Макрону змагання за президентське крісло, але збільшила фракцію своєї партії в парламенті, знову повторила, що вона проти санкцій стосовно Росії.

«Я вважаю, що ті санкції не приносять жодної користі, окрім того, що вони приносять страждання людям у Європі і зокрема французам… Всупереч вихвалянням нашого уряду російська економіка не стоїть на колінах. Росія не зазнала дефолту», - заявила вона 2 серпня, наголосивши, що «санкції мають зникнути».

Ле Пен дала зрозуміти, що виступає не лише проти енергетичних, але й проти інших санкцій, згадавши, що теперішні санкції ЄС проти Росії були започатковані після початку нападу Росії на Україну 2014 року, коли росіяни захопили Крим.

Ще тоді Марін Ле Пен виявилася серед меншості європейських діячів, які виправдовували російську анексію української території.

Французький президент Еммануель Макрон під час виборчої кампанії звинувачував Ле Пен у залежності від Москви, згадавши їй про кількамільйонну позику для її партії з російського банку.

Макрон у телефонній розмові 1 серпня з українським президентом Володимиром Зеленським наголосив на готовності Парижа допомагати Україні.

«Він підтвердив бажання Франції надалі підтримувати українські збройні сили, щоб вони могли чинити спротив агресії Росії», - сказано в офіційному складі розмови оприлюдненому Єлисейським палацом.

Згідно з викладом Макрон і Зеленський погодилися з необхідністю протидіяти «російській дезіноформації», яку Москва, сказано там, здійснює в «глобальних масштабах».

Не допомагати Україні оборонятися

Від поодиноких європейських діячів разом із запереченнями дієвості міжнародних санкцій, як відповіді на російську війну проти України, лунають також твердження, що Захід не повинен надавати Україні збройну допомогу.

Колишній очільник опозиційної Лейбористської партії у Великій Британії Джеремі Корбин в інтерв’ю ліванському телеканалу Аль-Маядін висловив думку, що постачання зброї «не принесе ніякого вирішення, а лише розтягуватиме і посилюватиме війну».

«Ця війна катастрофічна для народу України, для народу Росії і для безпеки цілого світу», - заявив він, наполягаючи, що, на його думку, зараз «майже ніхто зі світових лідерів не використовує слово мир».

Джеремі Корбин, який був виключений з лейбористської фракції, але залишається депутатом, висловив стурбованість, що війна в Україні може тривати багато років.

Але він не скористався нагодою інтерв’ю, щоб засудити російський напад і не закликав до виведення російських військ з української території.

Базований Бейруті телеканал Аль-Маядін, з яким розмовляв Корбин, про російську війну в Україні повідомляє переважно з московських джерел і розповідає про те, що подається як напади українських військових на українське населення.

На спеціальній інтернетній сторінці каналу під назвою «Криза в Україні» арабськомовним читачам зокрема стверджують, що «НАТО намагається, анексувавши Україну, посунути свої кордони на схід до Росії, яка виступає проти цього і вимагає гарантій безпеки. Тому вона (Росія) визнала Луганську та Донецьку республіки і розпочала воєнну операцію в донецькому регіоні з огляду на постійні обстріли регіону українською армією».

Корбин та його прихильники з лівішого крила лейбористів втратили позиції в партії, а теперішній провідник Лейбористської партії Кеір Стармер однозначно підтримує британську допомогу Україні включно з постачанням зброї.

У березні Кеір Стармер відвідав британські підрозділи в складі контингенту НАТО в Естонії, де заявив, що Лейбористська партія «твердо стоїть на позиціях солідарності з Україною».



Москва внесла Кеіра Стармера і зокрема колишнього лідера Консервативної партії і прем’єр-міністра Девіда Камерона до списку британських політиків під російськими санкціями, звинувативши їх у причетності до «демонізації та міжнародної ізоляції» Росії.