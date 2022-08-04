Час-Тайм. Як розширення і зміцнення НАТО вплине на європейську безпеку
В ефірі Час-Тайм. Країни НАТО тісно співпрацюють із оборонними підприємствами, аби забезпечити Україні більше поставок зброї та устаткування - Єнс Столтенберг. Американський Сенат ратифікував угоду про вступ Фінляндії і Швеції до НАТО. Журналісти Donbas Frontliner потрапили під обстріл касетними бомбами по дорозі до Бахмута – кадри обстрілу та сюжет з міста, куди вони все ж змогли добратися. Говоримо про те, як Україні допомагає Болгарія, як там приймають біженців, і чи може політична турбулентність в країні вплинути на цю підтримку. У Сан-Франциско активісти налагодили систему передачі медичної та гуманітарної допомоги Україні через пасажирів регулярних рейсів.
Випуски
-
-
-
серпень 01, 2022
Час-Тайм. Білий Дім оголосив новий пакет військової допомоги Україні
-
липень 29, 2022
Час-Тайм. Обстріли Оленівки – реакція США
-
-