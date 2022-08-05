Час-Тайм. РФ фабрикує докази атаки на Оленівську колонію – Білий дім

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Зустріч Путіна і Ердогана - говорить про торгівельні угоди. Що це означає? Віктор Орбан виступив на Конференції консерваторів у США, де розкритикував те, як західні держави допомагають Україні у відповідь на російську агресію. Український медіа-ринок: деталі нового закону про медіа, прийняття якого є однією з вимог вступу України до Європейського Союзу. Як українські бібліотекарі допомагають тим, хто нині опинився відрізаним від звичного мовного середовища, зокрема у США. Як волонтери допомагають рятувати, лікувати та годувати тварин в охоплених війною регіонах України.