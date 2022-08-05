Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News

Час-Time

Час-Тайм. РФ фабрикує докази атаки на Оленівську колонію – Білий дім

Час-Тайм. РФ фабрикує докази атаки на Оленівську колонію – Білий дім
Embed
Час-Тайм. РФ фабрикує докази атаки на Оленівську колонію – Білий дім

No media source currently available

0:00 0:29:58 0:00
Direct link

В ефірі Час-Тайм. Білий дім попереджає про кампанію дезінформації з боку Росії щоб сфабрикувати докази і перекласти на Збройні сили України провину за атаку на Оленівську колонію. Москва готова обговорювати зі США потенційний обмін в’язнями.

Зустріч Путіна і Ердогана - говорить про торгівельні угоди. Що це означає? Віктор Орбан виступив на Конференції консерваторів у США, де розкритикував те, як західні держави допомагають Україні у відповідь на російську агресію. Український медіа-ринок: деталі нового закону про медіа, прийняття якого є однією з вимог вступу України до Європейського Союзу. Як українські бібліотекарі допомагають тим, хто нині опинився відрізаним від звичного мовного середовища, зокрема у США. Як волонтери допомагають рятувати, лікувати та годувати тварин в охоплених війною регіонах України.

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG