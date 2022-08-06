Туреччина частково платитиме за російський газ в рублях - Ердоган 

Президент Реджеп Таїп Ердоган підтвердив, що Туреччина почне частково платити за імпортований російський природний газ в рублях.

Про це Москва оголосила ввечері в п'ятницю після більш ніж чотирьох годин переговорів між Ердоганом і президентом Росії Володимиром Путіним у Сочі.

Сполучені Штати відіграють провідну роль у міжнародниз зусиллях із запровадження економічних санкцій проти Росії у відповідь на її лютневе вторгнення в Україну.

Але Туреччина, член НАТО, намагалася зберігати нейтралітет у конфлікті через свою потужну залежність від російських енергоносіїв.

Минулого року на Росію припадало приблизно чверть імпорту нафти Туреччиною та 45 відсотків закупівель природного газу.

"Наші, Туреччини, двері відкриті для всіх", - сказав Ердоган турецьким журналістам у суботу, коли він летів додому з Сочі.

"Одна хороша річ у цьому візиті в Сочі полягає в тому, що ми домовилися про рубль з паном Путіним", - сказав Ердоган.

«Оскільки ми будемо вести цю торгівлю в рублях, це, звичайно, принесе гроші Туреччині та Росії», - додав він.

Ні Ердоган, ні російські офіційні особи не сказали, яка частина газу покриватиметься рублевими платежами.

Відмова від оплати газу в доларах допомагає Туреччині захистити свої запаси твердої валюти, що скорочуються.

Повідомляється, що минулого року уряд Туреччини витратив десятки мільярдів доларів, намагаючись підтримати курс ліри проти різкого падіння під час останньої економічної кризи.

Ліра все ще втратила 55 відсотків своєї вартості щодо долара, а споживчі ціни зросли на 80 відсотків за останні 12 місяців.

Криза ускладнила шлях Ердогана до третього десятиліття при владі на виборах, які мають відбутися в липні наступного року.

Сполучені Штати та Європейський Союз намагаються змусити споживачів російських енергоресурсів перейти на розрахунки в рублях, щоб обмежити можливості Москви вести війну проти України.

Платежі в рублях допомагають Росії уникнути обмежень на доларові операції з Москвою, які Сполучені Штати намагаються накласти на міжнародні банки.

Туреччина відмовилася приєднатися до режиму санкцій проти Росії та натомість підштовхнула до переговорів про перемир’я між Москвою та Києвом.

Ердоган і Путін у Сочі пообіцяли розширити економічну співпрацю у таких секторах, як банківська справа та промисловість.