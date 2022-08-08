Час-Тайм. Новий пакет військової допомоги США Україні на $1 млрд - деталі

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В столиці Литви розпочала роботу дводенна конференція “Нова Білорусь” – подробиці з місця події від Мирослави Гонгадзе. Як війна Росії проти України вплинула на єврейську громаду в Україні та Росії і на політику Ізраїлю. «Сказали прощайтеся і повели»: Історія Євгена Гур’янова з Бучі, якого російські військові забрали з власного дому. В інклюзивній пекарні у Києві печуть хліб, щоб роздавати нужденним