В столиці Литви розпочала роботу дводенна конференція “Нова Білорусь” – подробиці з місця події від Мирослави Гонгадзе. Як війна Росії проти України вплинула на єврейську громаду в Україні та Росії і на політику Ізраїлю. «Сказали прощайтеся і повели»: Історія Євгена Гур’янова з Бучі, якого російські військові забрали з власного дому. В інклюзивній пекарні у Києві печуть хліб, щоб роздавати нужденним
Час-Тайм. Новий пакет військової допомоги США Україні на $1 млрд - деталі
США нададуть Україні найбільший від початку лютого пакет військової допомоги на суму 1 мільярд доларів: що містить цей пакет допомоги та коли Україна його отримає? Вторгнення Росії в Україну підкреслило необхідність у підтримці солідарності між народами України та Грузії, - держсекретар США.
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серпень 01, 2022
Час-Тайм. Білий Дім оголосив новий пакет військової допомоги Україні
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липень 29, 2022
Час-Тайм. Обстріли Оленівки – реакція США
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