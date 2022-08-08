Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News

Час-Time

Час-Тайм. Новий пакет військової допомоги США Україні на $1 млрд - деталі

Час-Тайм. Новий пакет військової допомоги США Україні на $1 млрд - деталі
Embed
Час-Тайм. Новий пакет військової допомоги США Україні на $1 млрд - деталі

No media source currently available

0:00 0:29:58 0:00
Direct link

США нададуть Україні найбільший від початку лютого пакет військової допомоги на суму 1 мільярд доларів: що містить цей пакет допомоги та коли Україна його отримає? Вторгнення Росії в Україну підкреслило необхідність у підтримці солідарності між народами України та Грузії, - держсекретар США.

Показати коментарі

В столиці Литви розпочала роботу дводенна конференція “Нова Білорусь” – подробиці з місця події від Мирослави Гонгадзе. Як війна Росії проти України вплинула на єврейську громаду в Україні та Росії і на політику Ізраїлю. «Сказали прощайтеся і повели»: Історія Євгена Гур’янова з Бучі, якого російські військові забрали з власного дому. В інклюзивній пекарні у Києві печуть хліб, щоб роздавати нужденним

Facebook Forum

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG