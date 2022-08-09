Студія Вашингтон. Обстріл ЗАЕС. Реакції США, ООН, МАГАТЕ
Сьогодні в Студії Вашингтон. США нададуть Україні черговий пакет військової допомоги на суму 1 мільярд доларів. Генсек ООН Антоніу Гутерріш після повідомлень про обстріл ЗАЕС закликав допустити на об'єкт міжнародних інспекторів, щоб перевірити безпекову ситуацію. Вторгнення Росії в Україну підкреслило необхідність у підтримці солідарності між народами України та Грузії - Державний секретар США Ентоні Блінкен.
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