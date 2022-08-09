Росія не впустить американські інспекції до ядерних арсеналів за угодою СТАРТ

Російське міністерство закордонних справ оголосило 8 серпня, що призупиняє допуск американських інспекцій до арсеналів російської стратегічної ядерної зброї для оглядів передбачених договором зі США про контроль над стратегічними ядерними озброєннями.

Договір, який називають «Новий СТАРТ», підписаний 2010 року президентами Бараком Обамою і Дмитрієм Медведєвим, вимагає, щоб США та Росія мали на озброєнні не більше 1550 ядерних боєголовок та 700 ракет і бомбардувальників далекого радіусу дії.

Вони фактично використовують інспекції в межах нової угоди СТАРТ, щоб тиснути на Вашингтон.

В лютому 2021 року сторони домовилися про продовження дії договору ще на 5 років, і нещодавно президент США Байден висловив готовність вести переговори про його оновлення.

Москва пояснює свій крок тим, що у зв’язку з впровадженими проти Росії санкціями після її вторгнення в Україну, російські інспектори не можуть проводити відповідні огляди американських об’єктів.

Росія заявляє, що її призупинення інспекцій дозволене договором в надзвичайних ситуаціях і Москва наголошує на тимчасовості кроку.

Уряд США ще не коментував цю заяву, але американське агентство Associated Press цитує з цього приводу фахівця з ядерних питань Фонду Карнеґі Анкіта Панду, який назвав крок Росії «цинічною спробою тиснути на США».

«Вони фактично використовують інспекції в межах нової угоди СТАРТ, щоб тиснути на Вашингтон», - сказав Анкіт Панда.

Нев’їздні

Обмеження на подорожі з Росії в західні країни стали приводом для окремої уваги до оголошених планів російського міністра закордонних справ Серґея Лаврова приїхати до Нью Йорка на засідання генеральної асамблеї ООН 20-26 вересня.

Лавров опинився під санкціями США 25 лютого - на другий день після початку теперішнього російського вторгнення в Україну.

Крім того США, країни Європейського Союзу, Велика Британія і Канада заборонили доступ російським авіалініям до свого авіапростору, але російські громадяни мають право подавати на візи для приватних подорожей.

Український президент Володимир Зеленський в інтерв’ю американській газеті Washington Post закликав західні країни повністю заборонити в’їзд всім громадянам Росії, де, як показують опитування, більшість людей підтримують російську війну проти України.

Зеленський сказав, що росіяни повинні «жити у своєму власному світі, до часу, коли змінять свою філософію».