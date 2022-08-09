Час-Тайм. США формально підтримали прийняття Швеції і Фінляндії до НАТО

В ефірі Час-Тайм. Припинити давати туристичні візи всім росіянам - до цього закликали Естонія та Фінляндія на тлі неспровокованої невиправданої війни Росії проти України. США формально підтримали прийняття Швеції та Фінляндії до НАТО: головне з виступу президента Байдена. Обшук будинку Трампа: з чим це пов’язано, що відомо. Ексклюзивне інтерв’ю зі Світланою Тихановською: про політичну ситуацію в Білорусі, відносини України та Білорусі на тлі війни та можливі сценарії її закінчення. Як українці, які не пройшли «фільтрацію» на російському кордоні, потрапляють в російські СІЗО. Полювання за російською військовою технікою: три дні з українськими операторами «Стугни».