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Вибухи в Криму: реакція США, оцінки експертів. ЧАС-ТАЙМ

Вибухи в Криму: реакція США, оцінки експертів. ЧАС-ТАЙМ
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Вибухи в Криму: реакція США, оцінки експертів. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. США надаватимуть Україні обладнання та спроможності для захисту її суверенітету стільки, скільки знадобиться, - міністр оборони США. Вибухи на кримській військовій базі: реакції офіційного Вашингтона та коментарі військових експертів. Ексклюзивне інтерв’ю з президентом Литви Гітанасом Науседою: про загрози з боку Росії, очікування від НАТО, та сценарії закінчення війни. Як українці, які не пройшли «фільтрацію» на російському кордоні, потрапляють в російські СІЗО. «Будемо виживати»: репортаж з Новоселівки Чернігівської області, де чимало місцевих жителів залишилися без даху над головою.

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