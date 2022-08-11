Допомога України: що обіцяють США, Британія та Франція. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сьогодні в Студії Вашингтон. Міністр оборони США Ллойд Остін: США надаватимуть Україні обладнання та спроможності для захисту її суверенітету стільки, скільки знадобиться. Данія оголосила, що надішле до Великобританії 130 інструкторів для навчання українських військових. Про свої наміри продовжувати допомогу Україні на тлі активних боїв у російсько-українській війні заявили також Борис Джонсон та Еммануель Макрон.
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