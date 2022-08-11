1,5 млрд євро для України і інші результати наради в Данії. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. 27 країн у Копенгагені обговорили шляхи посилення військової підтримки України. Результати конференції та інші важливі для України новини з Європи. Рада безпеки ООН розпочала засідання, присвячене ситуації на ЗАЕС. 98% українців вірять у перемогу - нове опитування.