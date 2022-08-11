Як українці, які не пройшли «фільтрацію» на російському кордоні, потрапляють в російські СІЗО. Студенти Стенфордського Університету збирають гроші для України за допомогою... бігу.
1,5 млрд євро для України і інші результати наради в Данії. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. 27 країн у Копенгагені обговорили шляхи посилення військової підтримки України. Результати конференції та інші важливі для України новини з Європи. Рада безпеки ООН розпочала засідання, присвячене ситуації на ЗАЕС. 98% українців вірять у перемогу - нове опитування.
Випуски
-
серпень 10, 2022
Час-Тайм. Вибухи в Криму: реакція США, оцінки експертів
-
-
-
серпень 05, 2022
Час-Тайм. РФ фабрикує докази атаки на Оленівську колонію – Білий дім
-
-