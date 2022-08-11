Засідання Радбезу щодо ситуації на Запорізькій АЕС: заяви США, МАГАТЕ. Відео

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Під час засідання генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Ґроссі закликав надати доступ до ЗАЕС, щоб експерти МАГАТЕ змогли оцінити ризики.

"Сполучені Штати вимагають особливо термінових дій для усунення ядерних ризиків, які спричинені останніми кроками Росії," - заявила заступниця державного секретаря з контролю над озброєнням та міжнародної безпеки. "Це має бути зроблено через роботу МАГАТЕ та повернення Україні повного контролю над запорізьким об’єктом," - додала Бонні Д. Дженкінс.

Засідання Радбезу ООН ініціювала Москва.