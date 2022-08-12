Засідання Ради Безпеки ООН щодо ситуації на ЗАЕС. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сьогодні в Студії Вашингтон. США підтримують заклики України створити демілітаризовану зону навколо атомних об'єктів в Україні. Про це з посиланням на представника Державного департаменту повідомляють американські ЗМІ. Рада безпеки ООН розпочала засідання, присвячене ситуації на ЗАЕС.
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