Засідання Ради Безпеки ООН щодо ситуації на ЗАЕС. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні в Студії Вашингтон. США підтримують заклики України створити демілітаризовану зону навколо атомних об'єктів в Україні. Про це з посиланням на представника Державного департаменту повідомляють американські ЗМІ. Рада безпеки ООН розпочала засідання, присвячене ситуації на ЗАЕС.