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Студія Вашингтон

Засідання Ради Безпеки ООН щодо ситуації на ЗАЕС. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Засідання Ради Безпеки ООН щодо ситуації на ЗАЕС. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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Засідання Ради Безпеки ООН щодо ситуації на ЗАЕС. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні в Студії Вашингтон. США підтримують заклики України створити демілітаризовану зону навколо атомних об'єктів в Україні. Про це з посиланням на представника Державного департаменту повідомляють американські ЗМІ. Рада безпеки ООН розпочала засідання, присвячене ситуації на ЗАЕС.

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