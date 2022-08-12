Інтерв’ю Голосу Америки із міністром закордонних справ Тайваню про настрої в країні і загрозу з боку Китаю. Український історик Володимир В’ятрович – про те, як події 80-літньої давності впливають на українців сьогодні.
Час-Тайм. У Пентагоні прокоментували вибух на авіабазі у Криму
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серпень 11, 2022
Час-Тайм. 1,5 млрд євро для України і інші результати наради в Данії
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серпень 10, 2022
Час-Тайм. Вибухи в Криму: реакція США, оцінки експертів
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серпень 05, 2022
Час-Тайм. РФ фабрикує докази атаки на Оленівську колонію – Білий дім
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