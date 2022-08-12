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Час-Time

Час-Тайм. У Пентагоні прокоментували вибух на авіабазі у Криму

Час-Тайм. У Пентагоні прокоментували вибух на авіабазі у Криму
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Час-Тайм. У Пентагоні прокоментували вибух на авіабазі у Криму

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В ефірі Час-Тайм. Обшуки ФБР в маєтку колишнього президента Дональда Трампа у Флориді - деталі розвитку ситуації. Естонія і Латвія оголосили про припинення участі в групі співпраці країн Центральної та Східної Європи з Китаєм.

Інтерв’ю Голосу Америки із міністром закордонних справ Тайваню про настрої в країні і загрозу з боку Китаю. Український історик Володимир В’ятрович – про те, як події 80-літньої давності впливають на українців сьогодні.

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