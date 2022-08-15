Чи забороняти візи росіянам – дискусія в Європі. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. США, ЄС та понад 40 країн світу закликали Росію негайно вивести свої війська з ЗАЕС та з усієї території України. Міністр оборони України Олексій Резніков в ексклюзивному інтерв’ю Голосу Америки прокоментував ситуацію на ЗАЕС, російські цілі та відповідь України. В Європі дискутують щодо ідеї обмеження видачі віз російським громадянам: хто за, хто проти і чому. Рівно рік тому бійці Талібану захопили владу в Кабулі: якою є ситуація в Афганістані сьогодні. Документальний фільм Голосу Америки “Крила надії”: як благодійна організація з Аргентини допомогла українській біженці в її складній подорожі.