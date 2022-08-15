Чи забороняти візи росіянам – дискусія в Європі. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. США, ЄС та понад 40 країн світу закликали Росію негайно вивести свої війська з ЗАЕС та з усієї території України. Міністр оборони України Олексій Резніков в ексклюзивному інтерв’ю Голосу Америки прокоментував ситуацію на ЗАЕС, російські цілі та відповідь України. В Європі дискутують щодо ідеї обмеження видачі віз російським громадянам: хто за, хто проти і чому. Рівно рік тому бійці Талібану захопили владу в Кабулі: якою є ситуація в Афганістані сьогодні. Документальний фільм Голосу Америки “Крила надії”: як благодійна організація з Аргентини допомогла українській біженці в її складній подорожі.
Випуски
-
серпень 12, 2022
Час-Тайм. У Пентагоні прокоментували вибух на авіабазі у Криму
-
серпень 11, 2022
Час-Тайм. 1,5 млрд євро для України і інші результати наради в Данії
-
серпень 10, 2022
Час-Тайм. Вибухи в Криму: реакція США, оцінки експертів
-
-
-
серпень 05, 2022
Час-Тайм. РФ фабрикує докази атаки на Оленівську колонію – Білий дім