Понад 40 країн закликали РФ вивести війська з ЗАЕС. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сьогодні в Студії Вашингтон. Сполучені Штати, ЄС та понад 40 країн світу закликали Росію негайно вивести свої війська з Запорізької атомної електростанції та з усієї території України. Міністр оборони України Олексій Резніков в ексклюзивному інтерв’ю Голосу Америки прокоментував ситуацію на ЗАЕС, російські цілі та відповідь України. Рівно рік тому, 15 серпня, бійці Талібану захопили владу в столиці Афганістану Кабулі. Якою є ситуація в Афганістані сьогодні?
Випуски
-
серпень 13, 2022
Cтудія Вашингтон. Обшуки в маєтку Дональда Трампа - деталі
-
серпень 12, 2022
Засідання Ради Безпеки ООН щодо ситуації на ЗАЕС. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
-
-
серпень 10, 2022
Студія Вашингтон. Обшук будинку Трампа - що відомо
-
серпень 09, 2022
Студія Вашингтон. Обстріл ЗАЕС. Реакції США, ООН, МАГАТЕ
-