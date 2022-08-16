Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News

Студія Вашингтон

Понад 40 країн закликали РФ вивести війська з ЗАЕС. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Понад 40 країн закликали РФ вивести війська з ЗАЕС. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Embed
Понад 40 країн закликали РФ вивести війська з ЗАЕС. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

No media source currently available

0:00 0:04:58 0:00
Direct link

Сьогодні в Студії Вашингтон. Сполучені Штати, ЄС та понад 40 країн світу закликали Росію негайно вивести свої війська з Запорізької атомної електростанції та з усієї території України. Міністр оборони України Олексій Резніков в ексклюзивному інтерв’ю Голосу Америки прокоментував ситуацію на ЗАЕС, російські цілі та відповідь України. Рівно рік тому, 15 серпня, бійці Талібану захопили владу в столиці Афганістану Кабулі. Якою є ситуація в Афганістані сьогодні?

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG