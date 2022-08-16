Резніков – про плани України. Реакції на вибухи в Криму. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. В тимчасово окупованому Криму прогриміли нові вибухи - на російській авіабазі поблизу Сімферополя та на сховищі боєприпасів поблизу Джанкоя. Як на події в Криму реагують політичні лідери в США та на Заході та як це коментують експерти. “Україна має домовленості зі США щодо невикористання американської зброї по території Росії. Але обмежень щодо тимчасово окупованих територій України немає” - про це в інтервʼю Голосу Америки розповів міністр оборони України Олексій Резніков. Ексклюзивне інтерв’ю з міністром оборони про розвиток бойових дій, плани України, та до чого слід готуватись восени та взимку. Наскільки події довкола ЗАЕС є загрозою не лише для України, але й для світу – пояснюють американські науковці.