Експерти - про важливість американських праймеріз. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сьогодні у Студії Вашингтон. Підсумки чергового раунду праймеріз у США демонструють зростання впливу Дональда Трампа у республіканській партії. Одна з найзапекліших критиків Дональда Трампа в Конгресі, Конгресвумен-республіканка Ліз Чейні, програла праймериз кандидату, за якого агітував Трамп.
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