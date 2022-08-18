Експерти - про важливість американських праймеріз. СТУДІЯ ВАШИНГТОН 

Сьогодні у Студії Вашингтон. Підсумки чергового раунду праймеріз у США демонструють зростання впливу Дональда Трампа у республіканській партії. Одна з найзапекліших критиків Дональда Трампа в Конгресі, Конгресвумен-республіканка Ліз Чейні, програла праймериз кандидату, за якого агітував Трамп.