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Брифінг Голосу Америки

Брифінг Голосу Америки. Група експертів закликала Білий дім надати Україні ракети ATACMS

Брифінг Голосу Америки. Група експертів закликала Білий дім надати Україні ракети ATACMS
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Брифінг Голосу Америки. Група експертів закликала Білий дім надати Україні ракети ATACMS

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Брифінг Голосу Америки - наживо. Група із 17 впливових американських експертів закликала адміністрацію США збільшити військову допомогу Україні, включно з наданям ракет ATACMS, дальність дії яких сягає до 300 км. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.

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