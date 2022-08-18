Міністерка енергетики США – про ЗАЕС, підтримку України. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. У Львові відбулась зустріч Володимира Зеленського з Реджепом Ердоганом та Антоніу Гуттерішем – підсумки. Міністерка енергетики США Дженніфер Ґренголм – ексклюзивоно розповіала Голосу Америки про позицію США щодо ситуації на Запорізькій АЕС, а також - про європейську енергетичну безпеку і те, яким США бачать майбутнє енергетичної співпраці з Україною. Громадська організація Ukrainian JC у штаті Нью-Джерсі до війни просувала українську культуру у США, а тепер займається “народним ленд-лізом”. Благодійний фонд «Онуки»: як чужі люди стали справжніми онуками для стареньких в Києві.
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