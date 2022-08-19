Навколо ЗАЕС не має бути військових дій – Ґренголм. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні в Студії Вашингтон. Протягом свого візиту до України Генсек ООН Антоніу Гуттереш заявив, що Запорізька атомна станція має бути демілітаризованою, а вся військова техніка та військові мусять її покинути. Таку ж позицію висловила і міністерка енергетики США Дженіфер Ґренголм в інтерв'ю Голосу Америки. Ексклюзивне інтерв’ю.