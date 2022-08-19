Генсекретар ООН закликав Росію не відключати Запорізьку АЕС

Те, що Європа прийняла мільйони українців, які втекли від вторгнення Росії, показало, що можна прийняти велику кількість шукачів притулку, і цей підхід слід відтворити, щоб прийняти тих, хто втікає з інших країн, сказав голова Агентства ООН у справах біженців.

В інтерв'ю The Associated Press Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді назвав відповідь Європейського Союзу "зразковою", зазначивши, що майже 4 мільйони українців, переважно жінки та діти, зареєструвалися в системі тимчасового захисту блоку з моменту початок війни майже півроку тому.

Це різко контрастує з зусиллями ЄС обмежити прибуття мігрантів з Африки та Близького Сходу. Деякі європейські лідери намагалися провести різницю між становищем українців та іншими біженцями — відмінність, яку Гранді засудив як «расистську».

"Якщо це можливо для такої великої кількості людей, і оскільки це виявилося настільки ефективним, чому б не використати деякі з цих підходів також для інших людей, які стукають в двері Європи?" — запитав Гранді.

Хоча систему екстреного захисту ЄС було створено десятиліття тому, цього року її вперше було задіяно у відповідь на втечу понад 6 мільйонів українців — найбільший масовий відтік біженців, який континент переживав з часів Другої світової війни. Це дозволяє українцям пересуватися по Європі, дає їм право на роботу та допомагає отримати доступ до житла, освіти та охорони здоров’я.

Система, як видається, допомогла Європі уникнути створення таборів для біженців для розміщення українців — подібних до тих, які роками діють у Греції і де часто перебувають тисячі шукачів притулку.

Після кризи біженців 2015-16 рр., коли понад 1 мільйон людей, переважно з Сирії, прибули до Європи сушею чи морем, лідери звели паркани всередині ЄС, щоб утримати багатьох від переміщення глибше на континент. Блок також витратив мільярди, щоб не допустити людей, у тому числі тих, хто тікає від переслідувань і конфліктів, а також бідності, до своїх берегів, надаючи гроші таким країнам, як Туреччина, Лівія та Марокко, щоб вони приймали мігрантів.

За даними Агентства європейської прикордонної та берегової охорони, кількість нелегальних перетинів території Європи впала з піку в 2015 році до 200 000 у 2021 році, хоча цього року вона знову зростає. Хоча такі пункти пропуску часто привертають значну увагу, за даними УВКБ ООН, більше 80% біженців у світі приймають країни, що розвиваються.

«Глави урядів у Європі проводили години, дні, обговорюючи, куди, хто повинен взяти сотню людей, що пливуть на човні в Середземному морі, — сказав Гранді, говорячи про нездатність європейських лідерів домовитися про те, як переселити тих, хто прибув в останні роки в Греції, Італії, Мальті та Іспанії. - А потім, всупереч цьому, мільйони (українців) прийняли, дозволили отримати доступ до послуг у дуже ефективний спосіб».

Відповідаючи на запитання про різницю в реакціях, Гранді сказав, що не вважає політику європейських урядів расистською.

Але він додав: «Заяви, які я чув від деяких політиків про те, що українці є справжніми біженцями, а інші не є справжніми біженцями. Це расизм. Крапка».

Гранді не уточнив, про які заяви він мав на увазі, але міністра міграції Греції Нотіса Мітарачі розкритикували правозахисні організації та опозиційні законодавці, коли він використав цю фразу щодо українців, які тікали від війни на початку цього року.

Інші європейські політики озвучували подібні заяви — дехто стверджував, що багато людей, які шукають притулку, шукають кращого життя, а не тікають від воєн, і тому можуть не мати права на такий захист згідно з міжнародним правом. Деякі також захищали різне ставлення, кажучи, що вони зобов’язані допомагати співвітчизникам, але не повинні нести відповідальність за прийом біженців з інших континентів.

Гранді визнав, що проблема складна, і деякі з тих, хто прямує до Європи, є економічними мігрантами. Але він підкреслив, що існують ефективні системи для оцінки прохань про надання притулку.

Приблизно половина українців, які покинули країну, повернулися — і, можливо, це згодом повернуться ще багато, хоча Гранді сказав, що деякі втекли вдруге.

Однак, оскільки кінця війни не видно, агентство ООН у справах біженців заявило, що загальна кількість українців, які залишили свою батьківщину, може сягнути понад 8 мільйонів до грудня. За даними Міжнародної організації з міграції, наразі 6,6 мільйона українців перемістились усередині країни.

Близько 2 мільйонів українців опинилися в Росії незалежно від того, хотіли вони цього чи ні. Розслідування AP, проведене на початку цього року, показало, що багато людей були змушені відправитися туди, а по дорозі зазнали порушень прав людини. Гранді визнав, що доступ його агентства до Росії був обмеженим. За його словами, з 1500 місць розміщення українців у країні команди УВКБ ООН наразі змогли відвідати лише дев’ять.

Хоча війна в Україні привернула увагу всього світу та зміцнила підтримку для біженців, Гранді закликав світових лідерів пам’ятати про інші 12 гуманітарних криз, для вирішення яких його агентство намагається зібрати кошти. Він особливо відзначив Африканський Ріг, де тривала посуха та затяжні конфлікти не лише змусили мільйони залишити свої домівки, але й підштовхнули країни до голоду.

«Велика проблема, яку ми маємо на даний момент, полягає в тому, що вона має тенденцію маргіналізувати всі інші кризи, від яких страждають люди», — сказав Гранді.