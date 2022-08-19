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Генсекретар ООН закликав Росію не відключати Запорізьку АЕС
Голова ООН Антоніу Ґутерріш закликав Росію не відключати окуповану Запорізьку атомну електростанцію від української енергомережі, повідомляє агенція AFP.
«Очевидно, що електроенергія із Запоріжжя – це українська електроенергія... Цього принципу потрібно повністю дотримуватися», – сказав генсекретар ООН під час візиту в Одеський порт на півдні України.
19 серпня в українській компанії «Енергоатом» заявили, що є інформація про намір російських окупантів найближчим часом зупинити працюючі енергоблоки ЗАЕС та відключити їх від ліній зв‘язку видачі потужності в українську енергосистему.
«Наразі військові РФ шукають постачальників пального для дизель-генераторів, які мають включитися після зупинки енергоблоків та за відсутності зовнішнього енергопостачання для систем охолодження ядерного палива», – стверджують в «Енергоатомі».
Російська сторона наразі не коментувала цих заяв.
Запорізька АЕС зазнає обстрілів останнім часом. Україна звинувачує в цьому російські сили і закликає припинити «ядерний терор». Російська сторона звинувачення відкидає і каже, що обстріли нібито здійснюють українські військові. При цьому Росія відмовилася від пропозиції створити демілітаризовану зону довкола ЗАЕС.
Від 4 березня Запорізька АЕС захоплена російськими військами. Також під окупацією перебуває і місто-супутник ЗАЕС – Енергодар.
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Один з керівників Організації Трампа визнав провину в несплаті податків
НЬЮ-ЙОРК — У четвер топ-менеджер сімейного бізнесу колишнього президента США Дональда Трампа визнав себе винним в ухиленні від сплати податків у рамках угоди, яка потенційно може зробити його основним свідком проти компанії на судовому розгяді, запланованому на осінь.
Фінансовий директор організації Трампа Аллен Вайссельберг визнав себе винним за всіма 15 пунктами звинувачення, висунутими йому у справі. Його звинуватили в ухиленні від сплати податків з використанням благ, які він отримав від компанії, включаючи виплату лізингових платежів за розкішний автомобіль, орендної плати за квартири на Манхеттені та навчання в приватній школі для своїх онуків.
Вайссельберг — єдина особа, якій висунули кримінальні звинувачення в ході тривалого розслідування бізнес-практики компанії окружним прокурором Манхеттена.
Суддя Хуан Мануель Мерчан погодився засудити Вайсельберга до п’яти місяців ув’язнення та п’яти років випробувального терміну у в’язниці Райкерс-Айленд у Нью-Йорку, хоча він матиме право на звільнення набагато раніше, якщо добре поводитиметься за ґратами. Суддя сказав, що Вайссельбергу доведеться заплатити майже 2 мільйони доларів у вигляді податків, пені та відсотків.
Угода про визнання провини також вимагає від Вайссельберга дати правдиві свідчення на стороні обвинувачення у жовтні, під ча судового розгляду справи проти Організації Трампа. Компанію звинувачують у тому, що вона допомагала Вайссельбергу та іншим керівникам уникати сплати податку на прибуток і давала обмежений звіт урядові.
Сам Трамп не є обвинуваченим у справі.
Свідчення Вайссельберга потенційно можуть послабити захист Організації Трампа. Якщо компанію визнають винною, її можуть оштрафувати або засудити до умовного терміну та наказати змінити бізнес-практики.
- Голос Америки
В Україні говорять про можливі провокації РФ на ЗАЕС, в США називають дії Росії "верхом безвідповідальності"
Росія готує напад "під чужим прапором" на ЗАЕС, щоб потім звинуватити в цьому Україну, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.
В Україні попереджають, що російські сили можуть готувати інциденти на ЗАЕС вже цієї п'ятниці.
«Окупанти оголосили несподіваний «вихідний» на Запорізькій атомній станції. 19 серпня на ЗАЕС буде знаходитись тільки оперативний персонал. Всім іншим співробітникам вхід буде закрито, - повідомило Головне управління розвідки України в дописі в Telegram. - Також відомо, що представники росатому, які останнім часом постійно перебували на станції, терміново залишили територію об’єкту».
Російські сили найближчим часом планують зупинити працюючі енергоблоки та відключити їх від ліній зв‘язку видачі потужності в українську енергосистему, вважають в "Енергоатомі". Про це українська атомна компанія повідомила у п'ятницю в Telegram.
В мережі з'явились відео військових вантажівок на території АЕС. Росія заперечує, що вона використовує станцію як щит для захисту від контрнападів.
Коментуючи повідомлення української сторони про можливі провокації на ЗАЕС вже в п'ятницю, в Держдепі США зауважили, що такі провокації відповідають минулим діям Росії, яка вже раніше проводила операції "під чужим прапором" і назвали "верхом безвідповідальності" російські військові операції на станції та навколо неї. Про це заявив речник Дреждепу Нед Прайс під ча брифінгу у четвер.
"Сполучені Штати продовжує глибоко турбувати, те що Росія захопила військовим чином і продовжує конролювати Запорізьку АЕС, - заявив Прайс. - Міжнародна агенція з атомної енергії амє якомога швидше отримати доступ до ЗАЕС якомога швидше таким чином, який поважає суверенітет України і допомагає забезпечити безпеку станції та нагляд за ядерним матеріалом".
"Брутальність стала ознакою російської війни проти України, - додав Прайс. - Сполучені Штати знають про повідомлення, що російські військові порушували права і застосовували примус до представників персоналу ЗАЕС. Ми вітаємо українську владу та операторів за їхню відданість ядерній бузпеці у ці часи випробувань".
США привітали готовність МАГАТЕ надіслати місію на ЗАЕС а також те, що запрошення для такої місії озвучив український президент Володимир Зеленський.
Безпека ЗАЕС була одним із основних питань, які обговорював Зеленський з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішом та президентом Туреччини Реджепом Ердоганом під час зустрічі у Львовві в четвер.
Гутерріш під час спілкування із представниками медіа у Львові в четвер, 18 серпня, заявив, що Запорізька атомна станція має бути демілітаризованою, а вся військова техніка та військові мусять бути виведені зі станції.
«Здоровий глузд має переважати, щоб уникати будь-яких дій, які можуть поставити під загрозу фізичну цілісність, безпеку атомної станції. Об’єкт не можна використовувати як частину будь-якої військової операції», - заявив Антоніу Гутерріш.
За словами генсека ООН, потрібна домовленість, щоб відновити статус Запорізької АЕС як суто цивільного об'єкта інфраструктури та забезпечити безпеку регіону.
«У тісному контакті з МАГАТЕ Секретаріат ООН оцінив, що ми маємо в Україні матеріально-технічне забезпечення та безпековий потенціал для підтримки будь-якої місії МАГАТЕ на Запорізькій атомній електростанції з Києва за умови домовленості Росії та України», - заявив Гутерріш.
Генсек ООН наполягає на тому, що військову техніку та військових необхідно вивести зі станції.
«Необхідно уникати подальшого розгортання сил або техніки на місці. Територію необхідно демілітаризувати. Треба сказати, як є – будь-яка потенційна шкода Запоріжжю – це самогубство», - заявив Антоніу Гутерріш.
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ООН: Європа має так само ставитись до біженців з інших країн, як і до біженців з України
Те, що Європа прийняла мільйони українців, які втекли від вторгнення Росії, показало, що можна прийняти велику кількість шукачів притулку, і цей підхід слід відтворити, щоб прийняти тих, хто втікає з інших країн, сказав голова Агентства ООН у справах біженців.
В інтерв'ю The Associated Press Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді назвав відповідь Європейського Союзу "зразковою", зазначивши, що майже 4 мільйони українців, переважно жінки та діти, зареєструвалися в системі тимчасового захисту блоку з моменту початок війни майже півроку тому.
Це різко контрастує з зусиллями ЄС обмежити прибуття мігрантів з Африки та Близького Сходу. Деякі європейські лідери намагалися провести різницю між становищем українців та іншими біженцями — відмінність, яку Гранді засудив як «расистську».
"Якщо це можливо для такої великої кількості людей, і оскільки це виявилося настільки ефективним, чому б не використати деякі з цих підходів також для інших людей, які стукають в двері Європи?" — запитав Гранді.
Хоча систему екстреного захисту ЄС було створено десятиліття тому, цього року її вперше було задіяно у відповідь на втечу понад 6 мільйонів українців — найбільший масовий відтік біженців, який континент переживав з часів Другої світової війни. Це дозволяє українцям пересуватися по Європі, дає їм право на роботу та допомагає отримати доступ до житла, освіти та охорони здоров’я.
Система, як видається, допомогла Європі уникнути створення таборів для біженців для розміщення українців — подібних до тих, які роками діють у Греції і де часто перебувають тисячі шукачів притулку.
Після кризи біженців 2015-16 рр., коли понад 1 мільйон людей, переважно з Сирії, прибули до Європи сушею чи морем, лідери звели паркани всередині ЄС, щоб утримати багатьох від переміщення глибше на континент. Блок також витратив мільярди, щоб не допустити людей, у тому числі тих, хто тікає від переслідувань і конфліктів, а також бідності, до своїх берегів, надаючи гроші таким країнам, як Туреччина, Лівія та Марокко, щоб вони приймали мігрантів.
За даними Агентства європейської прикордонної та берегової охорони, кількість нелегальних перетинів території Європи впала з піку в 2015 році до 200 000 у 2021 році, хоча цього року вона знову зростає. Хоча такі пункти пропуску часто привертають значну увагу, за даними УВКБ ООН, більше 80% біженців у світі приймають країни, що розвиваються.
«Глави урядів у Європі проводили години, дні, обговорюючи, куди, хто повинен взяти сотню людей, що пливуть на човні в Середземному морі, — сказав Гранді, говорячи про нездатність європейських лідерів домовитися про те, як переселити тих, хто прибув в останні роки в Греції, Італії, Мальті та Іспанії. - А потім, всупереч цьому, мільйони (українців) прийняли, дозволили отримати доступ до послуг у дуже ефективний спосіб».
Відповідаючи на запитання про різницю в реакціях, Гранді сказав, що не вважає політику європейських урядів расистською.
Але він додав: «Заяви, які я чув від деяких політиків про те, що українці є справжніми біженцями, а інші не є справжніми біженцями. Це расизм. Крапка».
Гранді не уточнив, про які заяви він мав на увазі, але міністра міграції Греції Нотіса Мітарачі розкритикували правозахисні організації та опозиційні законодавці, коли він використав цю фразу щодо українців, які тікали від війни на початку цього року.
Інші європейські політики озвучували подібні заяви — дехто стверджував, що багато людей, які шукають притулку, шукають кращого життя, а не тікають від воєн, і тому можуть не мати права на такий захист згідно з міжнародним правом. Деякі також захищали різне ставлення, кажучи, що вони зобов’язані допомагати співвітчизникам, але не повинні нести відповідальність за прийом біженців з інших континентів.
Гранді визнав, що проблема складна, і деякі з тих, хто прямує до Європи, є економічними мігрантами. Але він підкреслив, що існують ефективні системи для оцінки прохань про надання притулку.
Приблизно половина українців, які покинули країну, повернулися — і, можливо, це згодом повернуться ще багато, хоча Гранді сказав, що деякі втекли вдруге.
Однак, оскільки кінця війни не видно, агентство ООН у справах біженців заявило, що загальна кількість українців, які залишили свою батьківщину, може сягнути понад 8 мільйонів до грудня. За даними Міжнародної організації з міграції, наразі 6,6 мільйона українців перемістились усередині країни.
Близько 2 мільйонів українців опинилися в Росії незалежно від того, хотіли вони цього чи ні. Розслідування AP, проведене на початку цього року, показало, що багато людей були змушені відправитися туди, а по дорозі зазнали порушень прав людини. Гранді визнав, що доступ його агентства до Росії був обмеженим. За його словами, з 1500 місць розміщення українців у країні команди УВКБ ООН наразі змогли відвідати лише дев’ять.
Хоча війна в Україні привернула увагу всього світу та зміцнила підтримку для біженців, Гранді закликав світових лідерів пам’ятати про інші 12 гуманітарних криз, для вирішення яких його агентство намагається зібрати кошти. Він особливо відзначив Африканський Ріг, де тривала посуха та затяжні конфлікти не лише змусили мільйони залишити свої домівки, але й підштовхнули країни до голоду.
«Велика проблема, яку ми маємо на даний момент, полягає в тому, що вона має тенденцію маргіналізувати всі інші кризи, від яких страждають люди», — сказав Гранді.
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