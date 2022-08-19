ЄС надав інформацію суду в Гаазі у справі про геноцид у війні Росії проти України

Європейський Союз надав інформацію Міжнародному суду в Гаазі в рамках справи, яку Україна почала проти Росії, звинувативши Росію у "плануванні актів геноциду" під час війни, повідомили в Гаазькому суді.

Україна звинувачує Росію в "навмисних вбивствах і серйозних пораненнях представників української національності".

Представництво України в ЄС висловило вдячність ЄС "за приєднання до справи України проти Росії у Міжнародному суді ООН щодо звинувачень у геноциді. Справедливість переможе", - наводять ЗМІ реакцію відомства.

В суді не надали детальної інформації щодо подання ЄС.

Минулого місяця 45 країн на конференції в Гаазі - штаб-квартирі Міжнародного кримінального суду (МКС) - підписали політичну декларацію про спільну роботу над розслідуванням воєнних злочинів в Україні.

Раніше МКС направив найбільшу групу за свою 20-річну історію для розслідування подій в Україну.

Росія відмовилася від МКС у 2016 році після того, як суд назвав захоплення та анексію Москвою Кримського півострова в 2014 році збройним конфліктом. Росія також відмовилась брати участь у справі ща звинуваченнями у геноциді.

В статті використано матеріали Reuters.