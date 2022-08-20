США закуплять українське зерно для Продовольчої програми ООН на тлі «світової продовольчої кризи»

Злочини, скоєні, за звинуваченнями, російськими солдатами в Бучі та Ірпені, не були поодинокими випадками – вбивства цивільних, грабування та невибіркові обстріли, від яких гинули цивільні, відбувалися і на території інших українських населених пунктів, які потрапили під російську окупацію, мовиться у нових журналістських розслідуваннях.

Кілька міжнародних розслідувань та зізнань російських солдатів, опублікованих протягом останніх днів, свідчать про те, що розстріли цивільних, невибіркові обстріли українських міст та сіл, викрадення, катування та пограбування місцевих жителів є частиною загальної практики російських окупаційних військ в Україні.

Велике розслідування вбивств у селі Андріївка, що неподалік Бучі в Київській області, опублікував проект Радіо Свобода «Схеми». За даними журналістів, за час окупації, яка тривала з кінця лютого до початку квітня, у селі, де до війни жили близько півтори тисячі осіб, «російські солдати вбили 14 мирних жителів, ще троє людей загинули від бомбардувань».

Окрім того, кажуть репортери «Схем», щонайменше двоє жителів села померли від несвоєчасного надання медичної допомоги та відсутності доступу до медикаментів. Також у селі постраждали цивільні об’єкти – суттєвих пошкоджень місцева школа, дитячий садок зруйнований вщент. За час окупації були повністю зруйновані 70 будинків.

Журналістам вдалося ідентифікувати імена та місця загибелі 17-х місцевих жителів, про що вони розповіли у документальному фільмі «Андріївка. Трагедія одного села».

Своє розслідування подій, що сталися під час окуапції Андріївки цього тижня опублікував російський сайт iStories. Заборонений в Росії журналістський проект опублікував свідчення російського військового, який зізнався на камеру у розстрілі та вбивстві мирного жителя.

Кореспондентка видання ідентифікувала за фотографіями кількох солдатів 64-ї мотострілецької бригади і зв'язалася з ними телефоном.

Один з солдатів, Данило Фролкін, проти якого у червні Офіс генпрокурора України роозпочав розслідування у зв’язку з підозрою у порушенні законів та звичаїв війни, спочатку відкидав звнувачення, а потім передзвонив репортерці попросив записати своє зізнання на камеру.

«Я, військовослужбовець військової частини 51460, гвардії єфрейтор, Фролкін Данило Андрійович, зізнаюся у всіх злочинах, які я вчинив у Андріївці», – сказав російський солдат. Зокрема, він зізнався у вбивстві цивільного чоловіка та грабунках.

За його словами, наказ розстрілювати цивільних дав «заступник командира бригади підполковник Прокурат».

«Підполковник, який був з нами, Олександр Прокурат, забрав ці гроші собі, а решту — документи, телефони — віддав нам і сказав: «В расход». Все, я пішов і [одного з них] «в расход» пустив», – сказав Фролкін у розмові з репортеркою російського видання.

Англомовну версію цього розслідування опублікував Проект розслідування корупції та організованої злочинності (Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Про ще одне зізнання повідомляє британська газета The Guardian. Газета розповідає про те, як російський десантник опублікував на своїй сторінці у соцмережі «ВКонтакте» 141-сторінок свого щоденника, в якому він описував, як його десантний підрозділ відправляли на материкову частину України з Криму.

У щоденнику було описано, як солдати його підрозділу увійшли в Херсон, захопили порт і «негайно почали хапати «комп’ютери та будь-які цінні речі, які ми могли знайти».

Колишній десантник Павло Філатьєв у розмові з британським кореспондентом сказав, що «особисто не бачив актів жорстокого поводження під час війни», але він описав поведінку російських військових – офіцерів та солдатів, яку сам назвав «дикою».

Це зізнання, вважає британський кореспондент, розбиває «фасад тотальної підтримки війни, яку зображує російська пропаганда».

«Більшість людей в армії незадоволені тим, що там відбувається, вони незадоволені урядом і своїми командирами, вони незадоволені Путіним і його політикою, вони незадоволені міністром оборони, який ніколи не служив в армії», – цитує газета російського військового.

Попри заклики правозахисників покинути Росію, Філатьєв каже, що залишиться, незважаючи на небезпеку.

У звіті ООН, опублікованому наприкінці червня 2022 року, Управління ООН з прав людини назває «шокуючими» наслідки для ситуації з правами людини збройного нападу Російської Федерації на Україну.

У доповіді зафіксовані незаконні вбивства у понад 30 населених пунктах України, випадки сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом, зокрема, зґвалтування, групові зґвалтування, катування, жорстоке поводження з полоненими, відмова від надання медичної допомоги та багато інших порушень міжнародного гуманітарного права.

У звіті члени Моніторингової місії ООН, які побували в Україні, підтвердили повідомлення української влади та численних свідків про щонайменше 300 незаконних вбивств у понад 30 містечках і селах у Київської, Чернігівської, Харківської та Сумської області. Ці вбивства, як мовиться у звіті, відбувалися в той час, коли ці території перебували під контролем збройних сил Російської Федерації.