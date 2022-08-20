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США закуплять українське зерно для Продовольчої програми ООН на тлі «світової продовольчої кризи»
Сполучені Штати планують закупити 150 тисяч тонн українського зерна для розподілу в бідних країнах через Всесвітню продовольчу програму ООН (WFP).
Керівник WFP Девід Бізлі заявив агенції AP під час візиту до Кенії 20 серпня, що кінцеві пункти призначення для зерна ще не визначені.
Бізлі сказав, що судно з 23 000 тоннами українського зерна, як очікується, пришвартується в Джибуті 26 або 27 серпня. Очікується, що цей вантаж забезпечить продовольством 1,5 мільйона людей на Африканському Розі на один місяць. Люди в регіоні стикаються з посухою та кровопролитних конфліктів.
Бізлі закликав країни Перської затоки наслідувати приклад США і фінансувати продовольчу допомогу, «особливо тому, що це їхні сусіди, це їхні брати…».
«Навіть якщо ця посуха закінчиться, ми говоримо про глобальну продовольчу кризу принаймні ще на 12 місяців», – зазначив він. – «Але з точки зору найбідніших з бідних, знадобиться кілька років, щоб вийти з неї».
Україна була джерелом половини зерна, яке WFP використовувала для харчування близько 130 мільйонів людей минулого року, але поставки були припинені, коли українські порти були закриті після нападу Росії.
У липні Україна та Росія за посередництва ООН досягли угоди про відновлення експорту зерна. Відтоді з українських портів вийшло близько 25 суден із зерном.
З порту «Південний» на Одещині 14 серпня вийшло перше зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН судноз зерном для Ефіопії.
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- Голос Америки
Андріївка, а не лише Ірпінь та Буча. Нові розслідування свідчать про злочини російської армії під час окупації
Злочини, скоєні, за звинуваченнями, російськими солдатами в Бучі та Ірпені, не були поодинокими випадками – вбивства цивільних, грабування та невибіркові обстріли, від яких гинули цивільні, відбувалися і на території інших українських населених пунктів, які потрапили під російську окупацію, мовиться у нових журналістських розслідуваннях.
Кілька міжнародних розслідувань та зізнань російських солдатів, опублікованих протягом останніх днів, свідчать про те, що розстріли цивільних, невибіркові обстріли українських міст та сіл, викрадення, катування та пограбування місцевих жителів є частиною загальної практики російських окупаційних військ в Україні.
Велике розслідування вбивств у селі Андріївка, що неподалік Бучі в Київській області, опублікував проект Радіо Свобода «Схеми». За даними журналістів, за час окупації, яка тривала з кінця лютого до початку квітня, у селі, де до війни жили близько півтори тисячі осіб, «російські солдати вбили 14 мирних жителів, ще троє людей загинули від бомбардувань».
Окрім того, кажуть репортери «Схем», щонайменше двоє жителів села померли від несвоєчасного надання медичної допомоги та відсутності доступу до медикаментів. Також у селі постраждали цивільні об’єкти – суттєвих пошкоджень місцева школа, дитячий садок зруйнований вщент. За час окупації були повністю зруйновані 70 будинків.
Журналістам вдалося ідентифікувати імена та місця загибелі 17-х місцевих жителів, про що вони розповіли у документальному фільмі «Андріївка. Трагедія одного села».
Своє розслідування подій, що сталися під час окуапції Андріївки цього тижня опублікував російський сайт iStories. Заборонений в Росії журналістський проект опублікував свідчення російського військового, який зізнався на камеру у розстрілі та вбивстві мирного жителя.
Кореспондентка видання ідентифікувала за фотографіями кількох солдатів 64-ї мотострілецької бригади і зв'язалася з ними телефоном.
Один з солдатів, Данило Фролкін, проти якого у червні Офіс генпрокурора України роозпочав розслідування у зв’язку з підозрою у порушенні законів та звичаїв війни, спочатку відкидав звнувачення, а потім передзвонив репортерці попросив записати своє зізнання на камеру.
«Я, військовослужбовець військової частини 51460, гвардії єфрейтор, Фролкін Данило Андрійович, зізнаюся у всіх злочинах, які я вчинив у Андріївці», – сказав російський солдат. Зокрема, він зізнався у вбивстві цивільного чоловіка та грабунках.
За його словами, наказ розстрілювати цивільних дав «заступник командира бригади підполковник Прокурат».
«Підполковник, який був з нами, Олександр Прокурат, забрав ці гроші собі, а решту — документи, телефони — віддав нам і сказав: «В расход». Все, я пішов і [одного з них] «в расход» пустив», – сказав Фролкін у розмові з репортеркою російського видання.
Англомовну версію цього розслідування опублікував Проект розслідування корупції та організованої злочинності (Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
Про ще одне зізнання повідомляє британська газета The Guardian. Газета розповідає про те, як російський десантник опублікував на своїй сторінці у соцмережі «ВКонтакте» 141-сторінок свого щоденника, в якому він описував, як його десантний підрозділ відправляли на материкову частину України з Криму.
У щоденнику було описано, як солдати його підрозділу увійшли в Херсон, захопили порт і «негайно почали хапати «комп’ютери та будь-які цінні речі, які ми могли знайти».
Колишній десантник Павло Філатьєв у розмові з британським кореспондентом сказав, що «особисто не бачив актів жорстокого поводження під час війни», але він описав поведінку російських військових – офіцерів та солдатів, яку сам назвав «дикою».
Це зізнання, вважає британський кореспондент, розбиває «фасад тотальної підтримки війни, яку зображує російська пропаганда».
«Більшість людей в армії незадоволені тим, що там відбувається, вони незадоволені урядом і своїми командирами, вони незадоволені Путіним і його політикою, вони незадоволені міністром оборони, який ніколи не служив в армії», – цитує газета російського військового.
Попри заклики правозахисників покинути Росію, Філатьєв каже, що залишиться, незважаючи на небезпеку.
У звіті ООН, опублікованому наприкінці червня 2022 року, Управління ООН з прав людини назває «шокуючими» наслідки для ситуації з правами людини збройного нападу Російської Федерації на Україну.
У доповіді зафіксовані незаконні вбивства у понад 30 населених пунктах України, випадки сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом, зокрема, зґвалтування, групові зґвалтування, катування, жорстоке поводження з полоненими, відмова від надання медичної допомоги та багато інших порушень міжнародного гуманітарного права.
У звіті члени Моніторингової місії ООН, які побували в Україні, підтвердили повідомлення української влади та численних свідків про щонайменше 300 незаконних вбивств у понад 30 містечках і селах у Київської, Чернігівської, Харківської та Сумської області. Ці вбивства, як мовиться у звіті, відбувалися в той час, коли ці території перебували під контролем збройних сил Російської Федерації.
- Голос Америки
США знову попередили Туреччину, що Росія прагне скористатись із співпраці, щоб обійти санкції
Російські організації та особи намагались використати Туреччину для того, щоб обійти санкції Заходу, введені через війну Росії в Україні. Про це заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо попередив турецького заступника міністра фінансів Юнуса Елітаса під час телефонної розмови у суботу, повідомляє Мінфін США.
Посадовці також обговорили режим втілення санкцій проти Росії, запроваджених США та ще 30-ма країнами, йдеться в повідомленні.
Це не перший випадок, коли США застерігають Туреччину бути пильними щодо спроб Росії обійти санкції. У червні Адеємо на зустрічі з турецькими чиновниками та банкірами застеріг їх не сприяти ухиленню від санкцій запроваджених Заходом проти Росії, як повідомляли ЗМІ.
Британський економіст Тімоті Еш назвав теперішнє застереження "суворою доганою" від США Туреччині. Він написав у Twitter, що зустріч президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з російським президентом Путіним цього місяця у Сочі, показала, що Ердоган хоче скористатись із санкційного режиму, щоб збільшити торгівлю.
Після 4-годинної зустрічі з російьским президентом Путіним в Сочі, Ердоган заявив, що Туреччина частково платитиме в рублях за поставки російського газу, а п'ять турецьких банків можуть почати працювати з російською платіжною системою "Мір". Система "Мір" розвинулась в Росії, після того, як міжнародні платіжні системи Visa, Mastercard припинили працювати в країні через санкції Заходу.
Туреччина не приєдналась до санкцій Заходу проти Росії.
Туреччина та ООН виступили посередниками домовленості минулого місяця, яка уможливила відправку вантажів із зерном з українських портів, вперше з початку повномасштабної агресії Росії проти України. Під час візиту до порту в Стамбулі в суботу генеральний секретар ООН заявив, що веде перемовини зі США та Європою щодо впливу санкцій на вивіз добрив та продовольства з Росії.
Хоча США та європейські країни неодноразово заявляли про те, що санкційний режим не стосується торгівлі добривом та продуктами харчування і заперечували відповідні закиди російської сторони, Гутерріш висловив занепокоєння, що санкції "охолодили" торгівлю цими товарами.
В статті використано матеріал Reuters.
- Голос Америки
Яхту російського мільярдера, яка колись називалася Red Square, виставили на аукціон в Гібралтарі – британські ЗМІ
У вівторок, 23 серпня уряд Гібралтару, виставить на аукціон 72,5-метрову супер'яхту Axioma вартістю приблизно 75 мільйонів доларів, яку було заарештовано наприкінці березня внаслідок санкцій проти Росії, повідомляють британські ЗМІ.
Яхта Axioma, яка належить російському мільярдеру Дмитру Пумпянському, стала першим російським судном, виставленим на продаж після запровадження економічних санкцій щодо Росії за її вторгнення в Україну.
Як повідомило спеціалізоване видання Boat International, влада Гібралтару, що є заморською території Великої Британії на півдні Піренейського півострова, виставила яхту на аукціон після того, як були порушені умови кредиту. Російський мільярдер не зміг виплатити вартість судна через те, що його додали до списку підсанкційних осіб Європейського Союзу.
Як пише видання, яхту буде продавати Адміралтейський суд Гібралтару на приватному аукціоні. За умовами продажу, вона продаватиметься в тому місці, де вона є і в тому вигляді, в якому вона є зараз. Аукціон закриється в той же день, а кошти від продажу будуть передані Адміралтейському суду.
За повідомленням британської газети Guardian, адміністратори аукціону повідомили про «підвищений інтерес» до яхти протягом останніх днів, з тим, що до Гібралтару прибули понад 30 потенційних покупців, які розраховують, що через примусовий продаж яхту можна буде купити за нижчою ціною.
Газета Guardian додає, що через борг Пумпянського, яхта з шістьма розкішними гостьовими каютами, басейном, 3D-кінозалом, тренажерним залом, джакузі та повністю обладнаним спа-центром, буде продана «не на користь українського народу, а на користь американського інвестиційного банку JP Morgan», якому російський мільярдер винен понад 20 мільйонів доларів.
Раніше уряди Британії, США та інших країн говорили про те, що гроші, конфісковані у російських олігархів, потрібно передати Україні як компенсацію за російську агресію.
Кореспонденти газети Guardian звернулися до JP Morgan з проханням відповісти, чи не планує банк передати гроші, що надійдуть з продажу, Україні. Банк не відповів на це запитання, але речник сказав, що «JP Morgan розширив благодійні зобов’язання з 5 до 10 мільйонів доларів, щоб допомогти підтримати загострення кризи біженців в Україні».
За даними Guardian, Пумпянський, власник і голова «Трубної металургійної компанії», що виробляє сталеві труби для російської державної енергетичної компанії «Газпром». Крім ЄС, він також потрапив під санкції Великої Британії і США після російського вторгнення в Україну. Велика Британія заявила, що мільярдер, статок якого оцінюється в 1,84 млрд фунтів стерлінгів, був одним із олігархів, «найближчих до Путіна».
Видання додає, що десятки супер'яхт, які, ймовірно, належать підсанкційним олігархам, були затримані або конфісковані по всьому світу, проте Axioma – єдина, яка була виставлена на продаж.
Британська корпорація ВВС додає, що човен, який належав Пумпянському спочатку називався Red Square (Червона площа), він був побудований у 2013 році і здавався в оренду за ціною до 549 000 євро на тиждень плюс витрати.
- Голос Америки
Генсек ООН поділився емоціями щодо відправки українського зерна в Африку, повідомив про перемовини щодо поставок добрив з Росії
"Eмоційним" та "зворушливим" став для генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша візит до порту в Стамбулі, звідки відправляється корабель Brave Commander з вантажем українського зерна для африканських країн.
"Так зворушливо побачити в Стамбулі корабель Brave Commander Всесвітньої продовольчої програми, навантажений тоннами української пшениці, призначеними для того, щоб полегшити голод на Африканському розі. Я вітаю цю дивовижну гуманітарну операцію", - твітує генсек.
У відеоповідомленні, розміщеному в соцмережах Гутерріш поділився емоціями від побаченого і назвав поставки "надзвичайним внеском в те, щоб діти, жінки та чоловіки не загинули від голоду".
Водночас, Гутерріш сказав, що ООН веде перемовини зі США та Європою, щоб зняти перепони для експорту добрив та продуктів харчування з Росії.
Хоча США та європейські країни неодноразово заявляли про те, що санкційний режим не стосується торгівлі добривом та продуктами харчування і заперечували відповідні закиди російської сторони, Гутерріш висловив занепокоєння, що санкції "охолодили" торгівлю цими товарами.
"Є деякі перепони та складнощі, які потрібно подолати в плані поставок ... в сфері страхування та ... фінансів", - наводить Reuters слова Гутерріша під час спільної прес-конференції з міністром оборони Туреччини Хулусі Актаром.
Гутерріш прибув до Стамбула в суботу зранку, після візиту до Молдови, де він напередодні провів зустріч з президенткою країни Маєю Санду. Цього тижня Гутерріш також був у Львові, де зустрічався з українським президентом Володимиром Зеленським та президентом Туреччини Таїпом Ердоганом.
Україна відігравала провідну роль в постачанні за продовольчою програмою ООН і, за даними Міністерства агрополітики України, у 2021-му Україна направила 20% продовольства з програм ООН. Частка України була більшою, аніж Туреччини та Росії разом, йдеться в повідомленні українського відомства.
"Відкриття портів Чорного моря - найбільш важлива річ, яку ми можемо зробити, щоб допомогти голодуючим у світі, - заявив директор Всесвітьної продовольчої програми Девід Бізлі цього тижня. - Потрібно буде більше ніж поставки з України, щоб зупинити голод у світі, але повернення українського зерна на світові ринки дає нам шанс зупинити світову продовольчу кризу від подальшого загострення".
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