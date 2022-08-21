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США вироблятимуть рекордну кількість нафти наступного року – міністерка енергетики США Ґренголм
Починаючи з наступного року США вироблятимуть рекордну кількість нафти, сказала у недільному інтрев’ю на каналі “Fox News Sunday” міністерка енергетики США Дженніфер Ґренголм.
«Йдеться про попит та задоволення. Коли Росія вторглась в Україну, глобальні ринки втратили мільйони барелів. Оскільки нафтою торгують глобально, ми повинні компенсувати цю втрачену кількість палива», -сказала вона.
За словами посадовиці США вироблятимуть до 2023 року 12,7 мільйонів барелів нафти на день, нині ця цифра складає 12 мільйонів на день. Вона додала, що рішення президента Байдена виділяти мільйон барелів на день зі Стратегічного нафтового резервного фонду та його заклики до нафтового сектора збільшити виробництво є ключовими для зниження цін на пальне.
Напередодні про необхідність збільшення виробництва на тлі недоекспорту нафти з боку Росії та необхідність переходу до чистих джерел енергії міністерека розповіла в ексклюзивному інтерв’ю Голосу Америки.
«На жаль, ви бачите, як ціни на паливо у Європі надзвичайно злетіли вгору. Очевидно, що через вторгнення, Росія недоекспортувала мільйони барелів нафти, на додаток до природного газу. Тому ціни в усьому світі зросли. Тепер наш президент та інші закликали збільшити видобуток прямо зараз, щоб ми могли знизити ціни на бензин для споживачів. І президент безумовно стурбований тим, як це вплине на реальних людей, на інфляцію тощо. Але врешті-решт ми повинні перейти до чистої енергії. І про це ідеться у законопроекті, який напередодні підписав президент для Сполучених Штатів. Це найбільше зобов’язання щодо боротьби зі зміною клімату серед усіх країн світу. Це найбільший законопроект, який ми коли-небудь ухвалювали в Сполучених Штатах щодо боротьби зі зміною клімату. Тому це дуже важливо для нашої енергетичної безпеки. І я знаю, що наші європейські союзники намагаються зробити те саме», - сказала міністерка.
Вона додала, що США та Європа єдині у розумінні того, що вони повинні цілком відмовитись від російського палива.
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- Голос Америки
Байден, Макрон, Щольц та Джонсон обговорили необхідність уникнення військових операцій навколо ЗАЕС
Президент США Джо Байден, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Щольц та прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон під час телефонної розмови у неділю підтвердили свою підтримку України у її захисті проти російської агресії, йдеться в заяві Білого дому.
Лідери також обговорили ситуацію на Запорізькій атомній електростанції, в тому числі необхідність уникнення військових операцій навколо електростанції та важливість інспекцій МАГАТЕ, як тільки це стане можливим, для того, щоб оцінити стан безпекових систем.
На додаток вони обговорили триваючі перемовини щодо іранської ядерної програми, необхідність посилити партнерів у Близькосхідному регіоні та спільні зусилля стримати та протидіяти дестабілізуючим діям Ірану в регіоні.
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У морі біля південного берега Криму помічені чотири російські військові кораблі – фото
21 серпня близько 9-ої години ранку в морі біля південного берега Криму були помічені чотири військові кораблі Чорноморського флоту Росії, три з яких є носіями крилатих ракет типу «Калібр», повідомив кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.
Так, на траверсі мису Айя в морі рухався в західному напрямку малий ракетний корабель проєкту 21631 Буян-М. На Чорноморському флоті РФ є чотири таких МРК: «Вишній Волочок» (бортовий номер 609), «Орехово-Зуєво» (626), «Інгушетія» (630) і «Грайворон» (600).
У цьому ж місці вздовж бухти Ласпі на схід рухався патрульний корабель проєкту 22160 типу «Василь Биков». У складі Чорноморського флоту є чотири патрульні кораблі проекту 22160: «Василь Биков» (бортовий номер 368), «Дмитро Рогачов» (375), «Павло Державін» (363) і «Сергій Котов» (383).
На траверсі мису Форос у західному напрямку рухався фрегат проєкту 11356Р «Буревісник». У складі Чорноморського флоту Росії – три фрегати цього проєкту: «Адмірал Григорович» (бортовий номер 494), «Адмірал Ессен» (490) і «Адмірал Макаров» (499).
На траверсі мису Сарич у морі чергував ще один МРК.
Пообіді в морі біля ПБК залишився лише один малий ракетний корабель.
Фрегати і малі ракетні кораблі проєкту 21631 є носіями крилатих ракет типу «Калібр». Кожен із цих кораблів може нести по вісім ракет даного типу.
Як раніше повідомляли в Оперативному командуванні «Південь» Збройних сил України, російські кораблі ховаються в ракетобезпечних районах вздовж південного берега Криму.
Станом на 21 серпня, за даними ВМС України, у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають п’ять російських носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний залп – 36 ракет.
- Голос Америки
Два військові кораблі США прибули до Латвії
Два військових кораблі США, десантно-транспортний корабель-док Шостого флоту ВМС США USS Arlington та десантний корабель ВМС США USS Gunston Hall, прибули до Риги. Про це повідомляє посольство США у Латвії.
«Присутність Arlington та Gunstonв Латвії базується на міцних та витривалих стосунках між США та Латвією та в тоже час підкреслює партнерські можливості», - пише посольство у Фейсбуці.
За словами предсаваників дипмісії, судна приймуть на борту працівників посольства, латвійських офіційних осіб, моряків та морських піхотинців.
Раніше цього місяця, 9-10 серпн, Латвію відвідав міністр оборони США Ллойд Остін.
Під час свого візиту він зустрівся з посадовцями країни, подякував уряду країни за підтримку України, розміщення у себе американських військових на ротаційній основі.
Остін заявив, що США збільшують розміщення військових в Балтії: "Ми посилюємо розміщення наших сил на ротаційній основі в регіоні і інтенсифікуємо навчання разом із союзниками з Балтії, щоб далі зміцнити нашу боєготовність в регіоні", - сказав Остін.
Остін відвідав латвійську базу ВПС в Лілварде, де зустрівся з американськими військовими. В країні на ротаційній основі перебувають 600 американських солдатів.
- Радіо Свобода
- Голос Америки
Чотири судна з зерном вийшли з українських портів Чорного моря – Міноборони Туреччини
Ще чотири судна з продовольством вийшли з українських портів у Чорному морі, повідомило 21 серпня Міністерство оборони Туреччини.
«Загалом чотири судна вирушили з українських портів: два з Чорноморська, одне з Одеси і одне з Південного», – йдеться в повідомленні.
Крім того, планується, що сьогодні пройдуть інспекцію одне судно, що прямує з України, і п’ять – на шляху до українських портів.
Відтак загальна кількість суден, які вийшли з українських портів Чорного моря за угодою про експорт зерна за посередництва ООН, сягнула 31.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш напередодні заявив, що російська сільськогосподарська продукція та добрива повинні «безперешкодно» потрапляти на світові ринки, інакше глобальна продовольча криза може виникнути вже наступного року.
Того ж дня тсало відомо, що Сполучені Штати планують закупити 150 тисяч тонн українського зерна для розподілу в бідних країнах через Всесвітню продовольчу програму ООН (WFP).
Керівник WFP Девід Бізлі заявив агенції AP під час візиту до Кенії 20 серпня, що кінцеві пункти призначення для зерна ще не визначені.
Бізлі сказав, що судно з 23 000 тоннами українського зерна, як очікується, пришвартується в Джибуті 26 або 27 серпня. Очікується, що цей вантаж забезпечить продовольством 1,5 мільйона людей на Африканському Розі на один місяць. Люди в регіоні стикаються з посухою та кровопролитних конфліктів.
Бізлі закликав країни Перської затоки наслідувати приклад США і фінансувати продовольчу допомогу, «особливо тому, що це їхні сусіди, це їхні брати…».
У липні Україна та Росія за посередництва ООН досягли угоди про відновлення експорту зерна. Відтоді з українських портів вийшло близько 25 суден із зерном.
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