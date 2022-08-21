США вироблятимуть рекордну кількість нафти наступного року – міністерка енергетики США Ґренголм

Починаючи з наступного року США вироблятимуть рекордну кількість нафти, сказала у недільному інтрев’ю на каналі “Fox News Sunday” міністерка енергетики США Дженніфер Ґренголм.

«Йдеться про попит та задоволення. Коли Росія вторглась в Україну, глобальні ринки втратили мільйони барелів. Оскільки нафтою торгують глобально, ми повинні компенсувати цю втрачену кількість палива», -сказала вона.

За словами посадовиці США вироблятимуть до 2023 року 12,7 мільйонів барелів нафти на день, нині ця цифра складає 12 мільйонів на день. Вона додала, що рішення президента Байдена виділяти мільйон барелів на день зі Стратегічного нафтового резервного фонду та його заклики до нафтового сектора збільшити виробництво є ключовими для зниження цін на пальне.

Напередодні про необхідність збільшення виробництва на тлі недоекспорту нафти з боку Росії та необхідність переходу до чистих джерел енергії міністерека розповіла в ексклюзивному інтерв’ю Голосу Америки.

«На жаль, ви бачите, як ціни на паливо у Європі надзвичайно злетіли вгору. Очевидно, що через вторгнення, Росія недоекспортувала мільйони барелів нафти, на додаток до природного газу. Тому ціни в усьому світі зросли. Тепер наш президент та інші закликали збільшити видобуток прямо зараз, щоб ми могли знизити ціни на бензин для споживачів. І президент безумовно стурбований тим, як це вплине на реальних людей, на інфляцію тощо. Але врешті-решт ми повинні перейти до чистої енергії. І про це ідеться у законопроекті, який напередодні підписав президент для Сполучених Штатів. Це найбільше зобов’язання щодо боротьби зі зміною клімату серед усіх країн світу. Це найбільший законопроект, який ми коли-небудь ухвалювали в Сполучених Штатах щодо боротьби зі зміною клімату. Тому це дуже важливо для нашої енергетичної безпеки. І я знаю, що наші європейські союзники намагаються зробити те саме», - сказала міністерка.

Вона додала, що США та Європа єдині у розумінні того, що вони повинні цілком відмовитись від російського палива.