У морі біля південного берега Криму помічені чотири російські військові кораблі – фото

21 серпня близько 9-ої години ранку в морі біля південного берега Криму були помічені чотири військові кораблі Чорноморського флоту Росії, три з яких є носіями крилатих ракет типу «Калібр», повідомив кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Так, на траверсі мису Айя в морі рухався в західному напрямку малий ракетний корабель проєкту 21631 Буян-М. На Чорноморському флоті РФ є чотири таких МРК: «Вишній Волочок» (бортовий номер 609), «Орехово-Зуєво» (626), «Інгушетія» (630) і «Грайворон» (600).

У цьому ж місці вздовж бухти Ласпі на схід рухався патрульний корабель проєкту 22160 типу «Василь Биков». У складі Чорноморського флоту є чотири патрульні кораблі проекту 22160: «Василь Биков» (бортовий номер 368), «Дмитро Рогачов» (375), «Павло Державін» (363) і «Сергій Котов» (383).

На траверсі мису Форос у західному напрямку рухався фрегат проєкту 11356Р «Буревісник». У складі Чорноморського флоту Росії – три фрегати цього проєкту: «Адмірал Григорович» (бортовий номер 494), «Адмірал Ессен» (490) і «Адмірал Макаров» (499).

На траверсі мису Сарич у морі чергував ще один МРК.

Пообіді в морі біля ПБК залишився лише один малий ракетний корабель.

Фрегати і малі ракетні кораблі проєкту 21631 є носіями крилатих ракет типу «Калібр». Кожен із цих кораблів може нести по вісім ракет даного типу.

Як раніше повідомляли в Оперативному командуванні «Південь» Збройних сил України, російські кораблі ховаються в ракетобезпечних районах вздовж південного берега Криму.

Станом на 21 серпня, за даними ВМС України, у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають п’ять російських носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний залп – 36 ракет.