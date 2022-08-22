Брифінг Голосу Америки. Росія має складнощі з поповненням армії - британська розвідка

Брифінг Голосу Америки - наживо. Британська розвідка та військові експерти припускають, що в Росії є складнощі з ресурсами для наступальної операції. Про це та інше - в нинішньому брифінгу. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.