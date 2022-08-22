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Час-Time

Чи обмежувати видачу віз росіянам? Заяви в США, Європі. ЧАС-ТАЙМ

Чи обмежувати видачу віз росіянам? Заяви в США, Європі. ЧАС-ТАЙМ
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Чи обмежувати видачу віз росіянам? Заяви в США, Європі. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. В Європі обговорюють можливість обмежити видачу віз росіянам. Якою є позиція США з цього питання? Хід війни: оцінки експертів про наступний розвиток. «Ми зараз – приклад для всього світу» - інтерв’ю з Джамалою. Журналістці Фатімі Хоссейні вдалося врятуватися із захопленого Кабула завдяки українській військовій – історія двох жінок. У Лос-Анджелесі провели художню виставку і тихий аукціон для допомоги Україні. У Нью-Йорку відбувся традиційний забіг у вишиванках.

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