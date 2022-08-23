Блінкен: Крим - це Україна, як й інші частини країни. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. Чого "Кримській платформі" вдалося досягнути за рік діяльності та наскільки війна змінила її порядок денний. У час, коли Україна відзначає День прапора, і завтра - День незалежності, Державний департамент США попереджає про посилену небезпеку російських ударів по об'єктах цивільної інфраструктури. Оксана Маркарова - про підсумки шести місяців повномасштабної війни, чинну ситуацію на Запорізькій атомній електростанції, підтримку уряду США і самих американців.
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серпень 22, 2022
Чи обмежувати видачу віз росіянам? Заяви в США, Європі. ЧАС-ТАЙМ
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серпень 19, 2022
Ракети TOW та дрони ScanEagle: новий пакет допомоги США. ЧАС-ТАЙМ
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серпень 18, 2022
Час-Тайм. Міністерка енергетики США – про ЗАЕС, підтримку України
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серпень 17, 2022
Час-Тайм. Експерти закликали Байдена різко збільшити допомогу Києву
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серпень 16, 2022
Час-Тайм. Резніков – про плани України. Реакції на вибухи в Криму
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серпень 15, 2022
Час-Тайм. Чи забороняти візи росіянам – дискусія в Європі