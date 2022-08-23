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Час-Time

Блінкен: Крим - це Україна, як й інші частини країни. ЧАС-ТАЙМ

Блінкен: Крим - це Україна, як й інші частини країни. ЧАС-ТАЙМ
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Блінкен: Крим - це Україна, як й інші частини країни. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. Чого "Кримській платформі" вдалося досягнути за рік діяльності та наскільки війна змінила її порядок денний. У час, коли Україна відзначає День прапора, і завтра - День незалежності, Державний департамент США попереджає про посилену небезпеку російських ударів по об'єктах цивільної інфраструктури. Оксана Маркарова - про підсумки шести місяців повномасштабної війни, чинну ситуацію на Запорізькій атомній електростанції, підтримку уряду США і самих американців.

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